Hódít a menetrögzítő kamerák új generációja

Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.00-17.00 Cím: 6725 Szeged, Textilgyári út 3.Webshop: shop.powertuning.hu Telefonszám: +36-30/870-2360E-mail: szeged@powertuning.hu Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.00-17.00

Már egy koccanásnál is kérdéses lehet, ki a hibás. A kifejezetten menetrögzítésre gyártott, autóba beépített kamerával hamar kiderül az igazság: a letölthető videófájl olyan, mint a fociban a videóbíró – utólag mindent eldönt.Ám ráfaraghatunk, ha olcsóbb termékre ruháztunk be, mert nem mindig tudjuk felhasználni a felvételt.Az első és legfontosabb szempont a digitális érzékelőként működő jelfeldolgozó lapka minősége. Ezen keresztül készülnek a képek. Számos FULL HD minőségű, sőt 4K-s óriási felbontást ígérő kamera kapható, ami „mozi minőséget" ígér, de csak miniatűr érzékelőlapkára sűrített, pixeles (képpontos), homályos vagy kivehetetlen részleteket mutat, ami bizonyításnál kevés. A tét akár több millió forint vagy akár a szabadságunk is lehet. A menetrögzítő kamera választása nem lehet kompromisszum!A legjobb, elvárásokhoz igazított megoldásokkal az orosz piac bír. A POWERTUNING ezért választotta partnerének az orosz menetrögzítők piacának legnagyobb résztvevőjét, a NEOLINE termékek forgalmazóját. Speciális, legmodernebb egyedi fejlesztéseik mindenre kiterjednek: a legmagasabb minőséget jelentő Sony képfeldolgozó lapka, a nagy hőingadozásokat is elviselő szuperkondenzátor, a hattagú csiszolt üveglencsék a tökéletes képalkotásért, óriási kontraszt dinamika tartománykezelés hardveresen (WDR) a szélsőséges fényviszonyokra, optikai szűrők a tükröződések kivédésére. Egyszerű kezelhetőség, könnyen elérhető menü, torzításmentes látószög a többsávos menetrögzítésre. Automatikus éjszakai mód, GPS, rendszám és időbélyegző a teljes körű bizonyításra.Kérje a POWERTUNINGnál az ön elvárásának megfelelő menetrögzítő kamerát! Ha csalódik, a szaküzlet a NEOLINE termékek kizárólagos magyarországi forgalmazójaként – 30 napon belüli vásárlás esetén – visszatéríti a termék árát!A bevezető akcióban minden NEOLINE menetrögzítő kamerát 10% kedvezménnyel vásárolhatnak meg a Délmagyarország olvasói, ha a megrendeléskor a weboldalon beírják a DMK09 kódot, vagy az üzletben ezen cikkre hivatkoznak.