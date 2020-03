Hogyan kell motorolajat cserélni?

Aki kezdő vezető, friss jogsis vagy most vette meg az első autóját, talán nem is tudja, hogy a rendszeres karbantartáshoz az olajcsere is hozzátartozik. Pedig ahhoz, hogy a motor jó állapotát megőrizzük, kétévente vagy kb. 15.000 kilométerenként érdemes ezt elvégezni. Természetesen az autónk márkájától függően változhat az olajcsere metódusa, de általánosságban a következőket lépéseket fogjuk elvégezni. Az első mozzanat az legyen, hogy készítsünk oda minden eszközt és szerszámot, amire szükségünk lesz.

Mielőtt nekifogunk a műveletnek, mindenképp készítsük oda az autó gépkönyvét is. Ezt a kézikönyvet már az motorolaj és olajszűrő kiválasztása előtt érdemes lapozgatni, hogy mindenből a megfelelőt válasszuk. A kezelési könyvben a gyártó pontosan megadja, milyen típusú olajra lesz szükségünk, amit aztán egy autóalkatrész boltban vagy egy webshopban beszerezhetünk, mint például a fekmester.hu, ami széles körben kínál minőségi motorolajokat, mint például a Motul vagy az Eneos. Ha beszereztünk mindent, a munka megkezdése előtt ezeket is készítsük oda magunk mellé. Mire figyeljünk az olajcsere során? Mielőtt nekiesnénk az olajcserének, pár dolgot azért tartsunk szem előtt. Ne kezdjünk el motorolajat cserélni közvetlenül megállás után. Ha nemrég közlekedtünk a kocsival, a motor minden bizonnyal forró lesz, így a sérülések elkerülése végett érdemes legalább egy negyedórát várni. Lehet, hogy a következő tanács bagatellnek tűnik, de meglepően sokan esnek ebbe a hibába. Ha nincs megfelelő szerszámunk, ne álljunk neki ennek a műveletnek. Vagy szerezzük be, vagy forduljunk szakemberhez. Ha mindenképp mi akarjuk csinálni, akkor szükségünk lesz egy négykaros emelőre, semmi esetre se használjunk kézi emelőt. A munkafolyamat első lépése, hogy a motorháztetőt felnyitva csavarjuk le az olajbetöltésre szolgáló sapkát, hogy a fáradt olaj könnyebben ki tudjon folyni. Ezután fekhetünk is be az autó alá. A fáradt olajnak mindképp készítsünk oda egy edényt, majd óvatosan csavarjuk le az olajleeresztő csavaranyát. Úgy vegyük le, hogy a kezünkbe is maradjon, így megússzuk a fáradt olajban való keresgélést. Cseréljünk olajszűrőt is! Ha már olajat cserélünk, semmiképp se feledkezzünk meg az olajszűrőről sem. Fáradt olaj mellett különböző szennyezőanyagok, mint a koksz, a gyanta vagy lakk rakódhat le rajta, ami elszennyezheti az új olajat. A szűrő cseréjekor figyeljünk oda, hogy ne csak a régi szűrőt, de az alatta lévő gumitömítést is eltávolítsuk. Mielőtt betesszük az új alkatrészt, kicsit olajozzuk be a peremét, így tegyük a helyére, és csavarozzuk be. Ha a szűrőcsere kész, visszatérhetünk az olajteknőhöz. Amennyiben az összes fáradt olaj kicsöpögött, csavarjuk vissza tömítőgyűrűvel együtt az anyacsavart, de figyeljünk, hogy feszes legyen, de ne túl szoros. Ezután önthetjük is bele az új olajat, de mindig ellenőrizzük a nívópálcával, hogy megfelelő mennyiség van-e benne. Ha az olajszint rendben van, nincs más hátra, mint visszacsavarni a kupakot, és beindítani a motort. Figyeljük az olajszintjelző lámpára, elalszik-e, illetve hogy nem folyik-e az olaj. A fáradt olajat nem szabad a kommunális hulladékba, uram bocsá' a WC-be önteni. Az autóalkatrész boltba vagy a benzinkúton általában le tudjuk adni.