Hogyan vásárolj mosógépet?

Új mosógépet szeretnél, és szeretnél egy kicsit spórolni is, ha lehet? Olyan mosógépre vágysz, ami igazán megéri a ráköltött összeget? Akkor olvass tovább, hiszen most hoztunk néhány jól bevált tippet, amelynek segítségével sokkal előnyösebben vásárolhatsz.

Vásárolj az interneten

A klasszikus vásárlással összehasonlítva az online vásárlás rengeteg előnnyel rendelkezik. Lássuk csak, hogyan tudsz spórolni internetes vásárlás során.

Használd ki a kiárusításokat

Az első, és talán legegyszerűbb trükkje az online vásárlásnak. A legtöbb webáruházban megtalálod a Kiárusítás szekciót, ahol természetesen megtalálod a kedvezményes mosógépeket is. További előny, hogy a webshopok év közben is jelentkeznek nagyobb leárazásokkal. A legfontosabbak közé soroljuk a szezonális kiárusításokat, mint például az újévi leárazás, amelynek során biztosan találsz kedvezményes mosógépet karácsony után. Természetesen meg kell említenünk a Black Friday-t is, vagyis a shopping ünnepet, amely során hatalmas akciókkal várják mindenütt a vásárlókat.

A mi tippük: Egy ilyen szekciót találsz például az Alza webáruházban is Akciók és Outlet néven. Ezenkívül egész évben rendelkezésedre állnak az Alza kuponok is, amelyekkel sokkal olcsóbban vásárolhatsz bármikor.

Várd ki a Black Friday-t

Az év legnagyobb akciója a Black Friday, vagy más néven a fekete péntek. Ha mosógépet szeretnél vásárolni, akkor jó hír, hogy a legnagyobb kedvezmények a műszaki cikkekre vonatkoznak – egyes elektronikai webáruházak akár 80% kedvezményt is nyújtanak termékeikre. Tehát, ha a mosógépvásárlást kicsit még elhalasztod, biztosan megéri megvárnod a nagy shopping ünnepet. Idén a fekete péntek november 27-re esik, de néhány webáruház nemcsak azon az egy napon kínál jelentős kedvezményeket vásárlóinak, hanem egész héten.

Ebbe az akcióba természetesen bekapcsolódik az Alza webáruház is. Ráadásul ez az a webshop, amelyben a leghosszabb ideig tart az árzuhanás, és egy évben többször is megrendezésre kerül az Alza Black Friday. Ne maradj le a legnagyobb akcióról, és vásárolj olcsóbban mosógépet.

Hasonlítsd össze az árakat

Az online vásárlás előnye, hogy az egyes webshopok árait nagyon gyorsan, könnyen és egyszerűen összehasonlíthatod. A legjobb, ha a kiválasztott mosógépet kikeresed a különböző oldalakon, és kiválasztod a legolcsóbbat. A legjobb az egészben pedig, hogy a dolgodat megkönnyítik még a különböző ár-összehasonlítók is.

Légy hűséges

Hűségesnek lenni mindig megéri – ez az üzleti kapcsolatokra is igaz. Ha rendszeresen vásárolsz egy adott webáruházban, amely hűségprogrammal is rendelkezik, rengeteg extra kedvezményre tehetsz szert – és ez akár a mosógépekre is érvényes lehet.

Cashback

A takarékoskodás egy további módja a cashback. Elég, ha beregisztrálsz valamelyik cashback portálra, vásárolsz egy kiválasztott elektronikai webáruházban, és egy kis idő elteltével visszakapod az előre leegyezett összeget. Így tehát, ha nem is azonnal, nem kis összeget spórolhatsz meg.

Kedvezménykódok

Az egyik legközkedveltebb formája a kedvezményes vásárlásnak, ha kuponkódokkal vásárolsz. Hogyan működik? Válaszd ki a megfelelő mosógépet a webshopban, ahol felhasználható a kedvezménykód, és add meg a kódot a kosárban. Ennyi az egész! Ebben az esetben a kedvezmény automatikusan levonásra kerül – legyen az a termékre vonatkozó kedvezmény, vagy ingyenes szállítás.

Még egy tipp a végére: Ha valamiért tartasz kicsit az online vásárlástól, akkor nyugodtan válaszd ki a mosógépet valamelyik áruházban, ahol biztosan rengeteg hasznos tanáccsal látnak majd el téged. Ezt követően pedig a terméket továbbra is megrendelheted online – gyakran néhány százalékkal olcsóbban.

