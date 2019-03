Hulladékmentes ételkiszállítás a szegedi Pokerfoodnál

(x)

Kothencz Péter családja környezetbarát módon él: a műanyagzacskós bevásárlást otthon már régen elhagyták, háztartásukban bevezették a szelektív hulladékgyűjtést.A Pokerfood ügyvezetőjeként régóta gondolkodott már az eldobható dobozok cseréjén. Ezért az elmúlt hónapokban az ételszállítással foglalkozó cégnél folyamatosan állnak át egy új rendszerre, melynek elve pofonegyszerű, úgy működik, mint a betétdíjas sörvásárlás: az ügyfél megveszi a csomagolást is, amelynek az árát az üres üveg leadásakor visszakapja. A 10 éves cég célja a minél kevesebb műanyaghulladék- termelés.2019. elején vezették be a tudatos csomagolást, amely nem termel hulladékot. Strapabíró üvegedényeik széles szájúak, nem nehezek és könnyen elmoshatóak.- Korábban is volt nálunk visszaváltási lehetőség, de csak 2 ételsorra. Ám azok a műanyag dobozok nem voltak jó minőségűek, tönkrementek, ezért kerestünk egy jobb megoldást. Mostantól viszont a teljes választéknál lehet üveg vagy visszaváltós dobozban rendelni az ételeket. - magyarázza Kothencz Péter. Az ügyfelek továbbra is eldönthetik, hogy az eldobható vagy a betétdíjas, tudatos csomagolást választják. A hosszú távú megrendelőknek csupán egyszeri befektetést jelent a fogásonként felszámolt üveg illetve tartós műanyag csomagolás betétdíja.A tudatos csomagolás hasznán érdemes elgondolkodni: az új, hideget-meleget jól tűrő dobozokban 3 napig - hűtőben tárolva - kifogástalan minőségűek maradnak az ételek. Minden ügyfél, aki ezt a hulladékmentes kiszállítást választja, 3 százalék kedvezményt kap az ebéd árából - mondja az ügyvezető.- Annak ajánlom, aki bevállalja azt az apró kellemetlenséget, hogy az üveg- és műanyag-, nem fakkosított dobozokat elmosva, tisztán adja nekünk vissza, és nem bánja, ha például a pörköltlé összekeveredik a tarhonyával. Cserébe környezetbarát módon ebédelhet.Az új dobozokért fogásonként 500 forint betétdíjat számol fel a cég. Eddig ügyfeleinek körülbelül 6,5 százaléka választotta a tudatos csomagolást.A heti ebédigényléseket előző hét szombat délig lehet leadni telefonon, online vagy személyesen. A másnapi ebédkiszállítást előző nap délig kell jelezni.A Pokerfoodnál magyaros, vegetáriánus, gyerekbarát, cukor- és gluténmentes, tej- és tojásmentes, paleo ételek valamint fittnes menük, levesek és egytálételek közül választhatnak az ügyfelek.