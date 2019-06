Így válto(zta)ttam meg az életemet

Tanuljon szakmát bármilyen okból, hogy kiszámítható és biztos jövőt teremtsen magának! Válassza az esti, iskolarendszerű képzéseket, ha ingyenesen tanulna, amely akkor is ingyenes, ha már a második szakmáját tanulja. Válassza a tanfolyamokat, ahol rövidebb idő alatt szerezhet képesítést, és hajlandó anyagilag is áldozni rá. Tanuljon nappali iskolarendszerben, ha 25 év alatti.

Imre (38), betanított munkásSzeretem a munkámat, de érzem, hogy többre lennék képes. Tudom, hogy végzettséggel sokkal többet kereshetnék. Szétnéztem a neten és azt olvastam, felnőttek már két szakmát is szerezhetnek, ráadásul ingyen! Persze, ha akarom, tanfolyamon is megcsinálhatom a szakmát, az gyorsabb, de pénzbe kerül. Lehet, maradok az iskolarendszerűnél, az ingyen van. Ráérek, nem vagyok türelmetlen.Éva (50), munkanélküliMunkanélküli vagyok. Ezen mindig elcsodálkoznak, mert manapság munkanélkülinek lenni nagyon nehéz. Nekem sikerült… Mindjárt 50 leszek, és csak nyolc osztályom van. Van ebből kiút? A lányom mondta, hogy tanuljak ki egy szakmát, de nekem nincs arra pénzem, hogy tanfolyamot végezzek. Aztán csak nem hagyta annyiban, addig kutatott, míg meg nem találta a megoldást: esti iskolában, ingyenesen tanulhatok. Igen, én is, nem számít, hogy mennyi idős vagyok! És annyira jó, hogy a nyolc osztály nem akadály, rengeteg szakmát lehet így is tanulni.Zsuzsa (41), diplomás41 vagyok, és nem szeretem azt, amit csinálok… A diploma után teljesen természetes volt, hogy itt helyezkedem el, ebben a munkakörben. Én próbáltam… de már egyáltalán nem okoz örömet bejönni ide és leülni a gép elé. Az egyetlen örömem, amikor végre hazamehetek és a konyhában alkothatok. Imádom keverni a különböző ízeket, imádok új recepteket kitalálni, és imádom a barátaimat vendégül látni. Mindig is arról álmodtam, hogy egyszer ebből élek, hogy elismert szakács leszek. Ha így jobban belegondolok, talán az elhatározás hiányzik ehhez. Hogy merek változtatni, hogy merem azt mondani, bár van diplomám, az én álmom mégiscsak egy szakmai bizonyítvány. Ez az első lépés ahhoz, hogy szakács legyek! Szakács leszek. Keresek egy jó szakmai képzést, és megkezdem az új életem, amelyben sokkal jobban kiteljesedhetek!Márkó (19), érettségizettAz jó, hogy megvan az érettségim, de nem vettek fel sehova, kallódni meg nem akarok. Olyat keresek, amiben van valami perspektíva, amivel kezdeni is tudok valamit. Tanulhatnék mondjuk valami hiányszakmát, azzal meg még pénzt is kereshetnék tanulás közben, mert ösztöndíjat adnak. De tanulhatnék mondjuk informatikát is, úgyis mindig a játékot nyomom. Azzal el is tudnék menni dolgozni és jól fizet. Utánanézek, hátha találok nappalis képzést, akkor még családi pótlékot is kapnak anyáék utánam. Én meg nappalis diákot! Ez jól hangzik. Érzem, hogy a szakmatanulás lesz a jövőm!