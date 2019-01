Ingyen mobiltelefon előfizetéssel, hűségnyilatkozat nélkül

Elérhetőségek:

www.haloo.hu

6723 Szeged, Felső Tisza-part 31–34/G 1/1 6723 Szeged, Felső Tisza-part 31–34/G 1/1



(x)

Haloo.hu elnevezésű lakossági kínálatával tör be a piacra a Fúzió-Holding Kft. Célja, hogy az eddig a köztudatban lévő lehetőségek mellett nyújtson – a jelenlegi piaci árak feléért – olyan komplett csomagkínálatot, amely szinte végtelen szabadságot ad az ügyfeleknek.Herczeg Tamás, a cég ügyvezetője elmondta, felfutóban lévő lakossági szolgáltatásuk a családra épít: annyi internetet ad, amennyire szükség van, olyan percdíjakat és tarifákat, amelyek minden előfizetőt arra sarkallnak, hogy flottát építsen maga köré – így annak tagjai ingyen beszélhetnek egymással. Az egy flottába tartozók más-más csomagokkal rendelkezhetnek, hiszen mindenkinek más telefonálási szokásai vannak. Kártyafüggetlen készülékeivel bármilyen SIM-kártya használható, a számhordozás nem akadály. Nincsenek rejtett költségek, hűségidő, hűségnyilatkozatot nem erőltetnek az ügyfélre, így az bármikor felmondhatja előfizetését. A szolgáltatás mottója: „A család flottája" nem véletlenül talál telibe.A haloo.hu nem önálló mobilszolgáltató, de a partner, amely szolgáltatóként mögötte áll, az ország legjobb hálózatával rendelkezik. A haloo.hu-n keresztül mindegyik ügyfélnek annyi előfizetése lehet, amennyit csak szeretne. Az előfizetési díj bármilyen belföldi vezetékes vagy bármilyen nem emelt díjas mobil irányba lebeszélhető. Ha nagyobb internetlehetőségre van szükség, bármikor igényelhető. Bármelyik csomagot is választja, itt nincs hűségidő vagy számelhordozási díj. A puding próbája az evés, és ezzel a lehetőséggel nem lehet veszíteni.Csomagajánlataik nem csak a haloo.hu oldalon érhetőek el, szegedi és kecskeméti irodával is rendelkeznek. A Tisza Palotában teljes munkaidőben ügyfélszolgálati iroda várja az érdeklődőket, de igény esetén házhoz is mennek: ha valaki például nehezen mozog, munkatársaik nem zárkóznak el a személyes felkereséstől sem.A Fúzió-Holding Kft. telekommunikációs szolgáltatása minőségével és tartalmával kívánja elnyerni a lakosság tetszését. Az eddig csak vállalkozások igényeit kiszolgáló cég 2005-ös megalakulása óta több ezer partnerének nyújt kézzelfogható megtakarítást oly módon, hogy folyamatosan a piaci igényeknek megfelelően aktualizálja a díjcsomagjait és alakít ki egyedi kedvezményeket úgy, hogy partnereit előnyös helyzetbe hozza. Ez a szakértelem mára több mint 15 ezer előfizetést hozott, az ügyfelek érdekeiket képviselve a sikeres kecskeméti vállalkozás piacvezetővé nőtte ki magát.De itt nem áll meg: partnerei elnyert bizalmával, a vállalkozási szférából kilépve, a lakosság felé nyitva fejleszti elképzeléseit. A puding próbája az evés, és ezzel a lehetőséggel nem lehet veszíteni! Akár flottában, akár egyedüli előfizetőként köt szerződést, a haloo.hu-val csak nyerhet!