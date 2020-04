Iránymutatás a feszesítő arckrémek útvesztőjében

Abban minden kétséget kizáróan megegyezhetünk, hogy a hatalmas feszesítő arckrém kínálat sokszor inkább csak megnehezíti a vásárlást. Persze mindegyik fantasztikus eredményeket ígér, aztán vagy működik, vagy nem. Az ember nyilván nem vár csodát egy arckrémtől, hiszen mégsem sebészeti beavatkozásról beszélünk, de az biztos, hogy egyik hatásosabb, mint a másik. A kérdés csak az, hogy melyik.

Melyik a legjobb bőrfeszesítő arckrém?

Érdemes egy kicsit átvariálni a fentiekben feltett kérdést, és a legjobb feszesítő arckrém helyett a számunkra legjobbat keresni. Ami működik valamelyik ismerősünknek, az egyáltalán nem biztos, hogy nekünk is fog, hiszen mindannyian mások vagyunk. A végeláthatatlan kísérletezgetés helyett azonban okosan is eljárhatunk. Először is állapítsuk meg a bőrünk típusát. Zsíros? Száraz? Kombinált? Esetleg problémás? Ha nem vagyunk biztosak a válaszban, akkor kérjük ki egy kozmetikus vagy bőrgyógyász tanácsát! Ha ezzel megvagyunk, akkor próbáljunk a kulcsszavakra koncentrálni. Ha például száraz a bőrünk, akkor olyan hidratáló feszesítő arckrémet keressünk, amely nem szárítja a bőrt. Ez ennyire egyszerű!

Mit jelent a hyaluron arckrém?

Amikor a bőrfeszesítés kerül terítékre, akkor rengeteg idegen kifejezéssel találkozhatunk, mint például az anti age, a retinol és a hyaluron. Utóbbi bizonyítottan hatásosan feszesíti a bőrt, ezért is tartalmazza megannyi ránctalanító krém. Sőt, még némely éjszakai krémbe is előszeretettel rakják bele. Noha itt érdemes figyelni, hogy gyorsan felszívódó krémek közül válasszunk, hiszen ahogy nekünk is, úgy a bőrünknek is szüksége van egy kis pihenőre.

Medinatural xxl ausztrál teafaolaj a bőrápolásban is jeleskedik

Nagyon sokan részesítik előnyben a teafaolaj-kivonatok használatát más termékekkel szemben. Az ausztrál teafaolaj ugyan nem képes a bőrfeszesítésre, de minden másra kitűnő. Elsődlegesen fertőtlenítő hatása van, így a zsíros, pattanásos bőrre kifejezetten ajánlott az alkalmazása. Sőt, a melalecua alternifolia kivonatából teafaolaj sampon is készül, amely a korpás, zsírosodásra hajlamos fejbőrön okoz hatalmas változásokat, méghozzá pozitív irányba. A tea tree oilként is emlegetett készítmény illóolaj formában is kapható, amit akár hígítás nélkül is rákenhetünk a bőrünkre. Amennyiben gyakran tapasztalunk allergiás reakciót más termékek esetén, úgy itt is érdemes egy kis felületen próbát végezni, de nem jellemző, hogy bármi probléma merüljön fel a készítmény alkalmazása során. A „csodacseppek” sokféle módon használhatóak, így mindenképp megéri kipróbálni!

