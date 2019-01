Január 30.: Monster Downtown újratöltve

(x)

– Nem vesztünk el, csak átalakultunk – meséli Mizsik Attila tulajdonos. – A telefonszámunk a régi, mától már fogadjuk az asztalfoglalásokat. Az elmúlt pár hétben minőségi osztályt ugrottunk: új belcsín, tartalmilag megújult honlap, új gépek, új elemek a jól megszokott étlapon. Otthonosabb belső terünk – amely Pappné Dienes Aténé munkáját dicséri – igazodik a Monster Downtown kitűzött irányvonalához, az éttermi hangulathoz. Az eddigi amerikai hangulatot a kockás motívum viszi tovább.A hangsúlyozottan nem streetfood étterem küldetése a régi: az étel mellett élményt is akar nyújtani az ide betérő haspártiaknak. Az otthonosabb belső térrel, az új köntösbe bújt, 100 férőhelyes emeleti szinttel, az 50 fős különteremmel és az 50 férőhelyes földszinttel a trendi, ugyanakkor kellemes, követlen hangulatú közegbe várják a kikapcsolódásra is vágyó vendégeket.A csipetnyi gourmet életérzés adja a pikáns zamatát a Monster Downtown különleges ízvilágának. A gasztronómiai trendek híveként az új séf, Dávid Tamás kacsából, szűzpecsenyéből készült ételekkel, Szeged legnagyobb steakkínálatával, préselt malaccsászárral egészíti ki az eddig is különleges választékot.A barátságos kiszolgálás a régi, az italkínálat viszont szintén megújult: az eddigi öt helyett hétféle – egy különleges technológiának köszönhetően sokkal selymesebb – csapolt sört kortyolhatnak a vendégek. Az olasz Angelo Poretti és a magyar Futballárium sörök színesítik a palettát.– Hosszú távon gondolkodunk, ezért is volt fontos követni a trendeket és a szegediek igényeit. Szolgáltatásaink nem változtak, továbbra is vállaljuk céges és családi rendezvények lebonyolítását, folytatódnak a tematikus estek, márciusban újabb séfháborút indítunk - magyarázza Erődi Tamás tulajdonos.Persze a hétköznapok főszereplői továbbra is az ebédelni, vacsorázni betérők, a színházba, buliba indulók, a családosok, az öltönyösök – egyszóval mindenki, hiszen a Monster-élmény megfizethető. És a nyitásig már csak kettőt kell aludni!