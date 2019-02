Jobbat tudunk a cihába varrós pénzdugdosásnál!

(X)

A lakosságnak szól, de cég is igénybe veheti a széfszolgáltatást, amelynek lényege, hogy féltett kincseinket – pénz, ékszer, értékes dokumentáció vagy bélyeggyűjtemény – a magas fokú biztonsági technológiával ellátott intézmény többrétegű védelemmel bíró helyiségének fémszekrényében őrizzük.A 3A Takarékszövetkezet nemcsak Szegeden, hanem Kiskundorozsmán és Sándorfalván is rendelkezik széfszolgáltatással, amelyet az ügyfél határozott vagy határozatlan idejű szerződés megkötésével vehet igénybe. A havi bérleti díj mértékét – amely 1500–2500 forint körül mozog – a széfméret határozza meg. Az ügyfél a széfhasználattal mást is megbízhat, de ehhez meghatalmazást kell írnia.Nyitvatartási időben – kezében a saját széfkulcsával – az ügyfél bármikor besétálhat a takarékba, ahol a pénzintézet egyik alkalmazottja kíséretében jut el a széfszobáig. A széf kétkulcsos technikával működik: az egyik kulcs az ügyfélé, a másik a központi kulcs, ez a pénzintézeté. A két kulccsal együtt lehet csak a széfben elhelyezett, lezárt dobozt kivenni. Ezután az ügyfél – kezében a lezárt dobozzal – átfárad a szomszédos kameramentes manipulálófülkébe, ahol teljes magányban, egyedül kinyitja a dobozt, és azt tesz bele, vesz ki belőle, amit csak akar.– Az viszont fontos kitétel, hogy vegyi anyag, kábítószer, radioaktív anyag nem tárolható benne – hívja fel a figyelmet Jász Péter, a 3A Takarékszövetkezet értékesítési vezetője, hozzátéve: betöréssel nem érdemes próbálkozni, mert a modern elektronikai és fizikai védelem miatt lehetetlen feltörni a széfszobát és a széfszekrényeket.