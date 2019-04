Kalács húsvétra a Szegedi Sütödéktől

(X)

A Szegedi Sütödék üzemében közel tucatnyi fajta készül a hagyományos, finom, fonott kalácstól a feketeberkenyésig, hogy mindenki megtalálhassa az ízlésének leginkább megfelelőt.A legnagyobb klasszikus a fonott édes kalács, melyet a hagyományos mellett kakaós, és idén először feketeberkenyés ízesítéssel is elkészítettünk. Mindkettő különleges megjelenésű péktermék lett, mely méltó az ünnepi asztalhoz. Aki a nagyobb szeleteket szereti, annak a foszlós forma kalács a tökéletes választás. Aki pedig a sonkához és tojáshoz inkább sós kalácsot enne, annak a mindszenti kalácsot ajánljuk. De készítünk teljes kiőrlésű kalácsot is, a különlegességek kedvelőinek pedig aszaltszilvás-fahéjasat.Kalácsainkban közös, hogy mindegyiket kézzel fonjuk, ahogyan azt nagyanyáink is tették. Önöknek sütjük mindegyiket – szeretettel, hogy tökéletessé tegyék a húsvéti ünnepeket.