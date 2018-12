Karácsonyi ajándékötletek

(X)

Ez nem mindig a legegyszerűbb feladat. Ilyenkor szakad ki belőlünk a „de hát mindene megvan, már nem tudok neki mit venni" mondat. De nem szabad elkeseredni! Hoztunk néhány olyan szuper ajándékötletet, aminek mindenki örülni fog:Új év, új naptárEgy új naptár nemcsak praktikus, hanem szép ajándék is lehet, hiszen számos hazai dizájner, grafikus ad ki ebben az időszakban limitált példányszámú darabokat. Ezek között találsz olyat, ami a slow életérzésre segít ráhangolódni azzal, hogy minden hónapban apró feladatokat ad, vagy olyat, ami akár óráról órára segít megtervezni a nehéz napokat.TársasjátékGyerekként sokszor a hátunk közepére sem kívánjuk a karácsonyi társasozásokat, felnőttként viszont elkezdünk érte rajongani. Egy pohár bor mellett figyelni, ki csal éppen a Gazdálkodj okosan!-ban vagy ki rejti el az Uno négyszínű csodalapját, a legjobb móka. Ha sorozatfüggő vagy te is és a szeretteid is, akkor rengeteg ezekhez kapcsolódó tematikájú társasjátékot találsz. Ezekkel biztosan nem fogsz unatkozni két bejgli között.Vicces és rondaA vicces feliratú, ronda pulóverek és zoknik feldobják az ünnepeket, főleg, ha az egész családon az van, így a karácsonyi, tökéletes idillt megörökíteni próbáló fotó minden lesz, csak nem idilli. Ehelyett nevetve emlékszel majd vissza, milyen arcot vágtak a ronda pulóverekben azok, akiket mindennél jobban szeretsz.Házi szaloncukorA karácsonyi vásárokban dolgozó árusoknál már néhány hete kilószámra megvehető a szaloncukor, de az az igazi, amit te készítesz. És hidd el, könnyebb, mint gondolnád. Amellett, hogy mindenkinek megcsinálhatod a kedvenc ízét, még különböző papírba is csomagolhatod őket.ÉkszerHa szeretnél valami igazán személyeset, akkor válassz egy különleges, személyre szabott ékszert. Egyre több magyar dizájner foglalkozik beton ékszerek készítésével, amibe akár a nyaraláson összegyűjtött homokot és kavicsokat is beleteszik neked, így igazi emlék lesz, amire mindig jó ránézni.