Karácsonyi ízélmény Szegeden a Starbucks kávézóban

A Starbucksról

A Starbucks Coffee Company története 1971-ben kezdődött Seattle-ben. Mára világszerte jelen lévő hálózatával a Starbucks világelső a minőségi pörkölt kávé előállítása és értékesítése terén. A Starbucks Coffee Company elkötelezett híve annak, hogy kizárólag a megbízható forrásból származó és a legmagasabb minőségű arabica kávét szolgálja fel világszerte. A cég kiváló minőség iránti rendületlen elkötelezettsége és határozott irányelvei biztosítják azt, hogy fogyasztói minden egyes csészében megízlelhessék az egyedülálló Starbucks-élményt. Hogy erről többet tudjon meg, szívesen látjuk Önt egy kávézónkban, a www.starbucks.com weboldalon vagy a Facebook-oldalunkon.

Az AmRestről

Az AmRest Holdings SE a legnagyobb független étteremlánc-üzemeltető Közép- és Kelet-Európában. A vállalat jelenleg a nyugat-európai piacon, Oroszországban és Kínában terjeszkedik. Az AmRest Pizza Hut, KFC, Burger King, Applebees éttermeket és Starbucks kávézókat üzemeltet, mint a márkák tulajdonosainak franchise partnere. Emellett a tulajdonosa az egyedülálló La Tagliatella márkának, valamint két kínai koncepcióétteremnek, a Blue Frognak és a Kabbnak. Az AmRest jelenleg közel 850 gyorséttermet üzemeltet, emellett pedig hagyományos éttermekkel is rendelkezik a piacon, melyek a következő országokat ölelik fel: Lengyelország, Csehország, Magyarország, Bulgária, Szerbia, Horvátország, Oroszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, Kína és az Egyesült Államok.

A hideg időszakban az emberek másfajta ízeket és italokat részesítenek előnyben, előtérbe kerülnek ilyenkor a testesebb kávés italok, amelyek ízjegyei magukban hordozzák az ünnepi hangulatot. A Starbucks elkötelezett kávéspecialistaként megalkotta a Starbucks Christmas Blend és Starbucks Christmas Blend Espresso Roast kávékat, amelyek enyhén savas karakterükben a cédrusos és gyógynövényes fűszerességet ötvözik az intenzív, karamellásan édeskés ízvilággal.A Christmas Blend kávé immár több mint 40 éves múltra tekint vissza. A Starbucks még csupán egy öt seattle-i egységből álló üzletlánc volt, amikor az év legünnepibb időszakának tiszteletére megalkotta a latin-amerikai, ázsiai, csendes-óceáni térségből származó és az érlelt indonéz kávébabok különleges keverékét. Az akkor még csak papírtasakokba csomagolva kapható Christmas Blend kávé hamar a vendégek karácsonyi hagyományainak szerves részévé vált: a következő években már visszaszámláló plakátok jelezték, hogy mikortól lesz kapható a Starbucks szezonális kedvence.Az eszpresszórajongó fogyasztók kedvéért aztán a Starbucks a Christmas Blend Espresso Roast kávéval bővítette a kínálatát, amelyben a Christmas Blend fűszeres ízvilágát remekül ellensúlyozza a pörkölési eljárásnak köszönhető karamellás ízvilág.A Starbucks Christmas Blend és Christmas Blend Espresso Roast sikere több évtized elteltével is töretlen, a minden évben egyszer érkező kávékülönlegességek azóta is elmaradhatatlan részei az ünnepi hangulatnak. „A Christmas Blend aromái jól passzolnak a tél és az ünnep gazdag desszertjeihez, a fűszeres ízvilág remekül illik a csokoládés desszertekhez, mint a háromféle belga csokoládéval készült Tripla csoki tortánk vagy a Kókuszos csokoládétortánk" – vélekedik Szabó Dominika, a Starbucks kávémestere. – Ha pedig otthonunkban fogyasztjuk a Christmas Blend Espresso Roastot, akkor a karamellás íz tökéletes kísérője lehet egy igazi diós zserbónak, bejglinek vagy hókiflinek. És ha esetleg saját konyhánkban desszertet is készítenénk a Starbucks kávéiból, akkor a pofonegyszerű kókuszos tekercset javaslom, amit sütni sem kell, így bárki bátran nekiállhat. Bármelyik Christmas Blend karácsonyi őrleményre essen is a választás, kimért formában mindkét kiadásból vásárolhatunk, így a kávérajongók otthonukban is élvezhetik a Starbucks-élményt.A Starbucks célja, hogy a vendégeket a téli kávékülönlegességek elfogyasztása közben meleg, karácsonyi hangulat járja át. Éppen ezért a baristák kérésre a szezonális italkülönlegességek – a Gingerbread Latte, a Toffee Nut Latte és a Christmas Brulee Latte – mellett a kávézó teljes kínálatban szereplő bármely kávét elkészítik a speciális Christmas Blend és Christmas Blend Espresso Roast kávéőrleményekből is.A Starbucks nagy hangsúlyt helyez a vendégeivel való szoros és hosszú távú kapcsolat kialakítására. Éppen ezért hozta létre a Starbucks Rewards programot, amely keretében a tagok egy feltölthető hűségkártyán gyűjthetik a vásárlások után járó csillagokat, így számtalan kedvezményhez, ajándékhoz és egyedi ajánlatokhoz juthatnak. Az új, téli mintákkal díszített Rewards kártyák révén pedig bárki meglepheti szeretteit idén karácsonykor az exkluzív tagsággal járó előnyökkel.