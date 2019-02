Kedvezményes gyógyszervásárlás egész évben

(X)

Egészségpénztárra elszámolható az egészségügyi kiadások nagy részét adó gyógyszerköltség, valamint a fogorvosi kezelés, az optikai termékek, a gyógyászati segédeszközök, a csecsemő- és babaápolási cikkek. Pelenka, sőt fogbeültetés finanszírozható vele. Az állami egészségügyi intézményekben történő sorbaállás helyett egészségbiztosítási kártyával a magánrendelők szolgáltatásait is könnyebb igénybe venni.Az egészségpénztári megtakarítás olyan éven belüli futamú termék, mellyel minden befizetés után 20 százalék adókedvezmény vehető igénybe. A maximum igénybe vehető adókedvezmény összege évi 150 ezer Ft, az adóévben levont szja-előleg erejéig. A maximális visszatérítést 750 ezer forint pénztári befizetésével lehet megszerezni, és az adójóváírással együtt összesen 900 ezer forintból többszörösen is finanszírozható egy nagyobb család teljes díjfizetésére.– Klasszikus eset, amikor egy egészségbiztosítási számlára havonta utal pénzt az ügyfél, amelyet aztán korlátozott célra szabadon felhasználhat – magyarázza Jász Péter, a 3A Takarékszövetkezet értékesítési igazgatója. A Prémium Egészségpénztárnál, ha van Csodakártyánk, még utalni sem kell az elkülönített számlára, az vásárláskor saját folyószámlánkról automatikusan feltöltődik a szükséges összeggel. Adóbevalláskor pedig az egész éves kiadás 20 százalékát az állam jóváírja az egészségszámlára.– Több kedvezményezett is bevonható egy egészségpénztári számlához – teszi hozzá az értékesítési igazgató. A szerződéskötéskor a számlatulajdonos és kedvezményezettek nevére, alapadataira, adóazonosítójára van szükség, illetve fontos, hogy az ügyfél aktív kereső legyen.A kedvezményezettek listája menet közben változtatható, a szűk családot mindenképpen érdemes belevenni: Az időseknek gyógyszerre, gyógyászati segédeszközökre, a gyerekeknek fogszabályzásra, szemüvegre lehet szüksége. Az egészségpénztári kártyaelfogadó helyekről érdemes interneten tájékozódni.