Kémiai szúnyogirtás pro és kontra

Hazánkban már évek óta alkalmazzák a légi úton történő, kémiai szúnyoggyérítést, ez az egyik leggyakrabban használt módszerünk a szúnyogok ellen.

Az Európai Unió országaiban azonban úgy tűnik, ez a módszer megszüntetésre került 2020-tól. Ennek több oka is van. Egyrészt ez a szúnyogirtás módszer csak a kifejlett szúnyogokra ártalmas, a lárvákra sajnos hatástalan, ezért a szakemberek szerint olyan módszerre lenne szükség, mely nemcsak a kifejlett példányokat, hanem már a lárvákat is képes elpusztítani.

A másik ok, ami miatt a kémiai módszert nem kedvelik annyira a szakemberek, az az, hogy ez az eljárás nemcsak a szúnyogokat, hanem más, akár védett bogarakat és rovarokat (méheket, darazsakat) is elpusztít. Mivel manapság a környezetvédelem egyre nagyobb figyelmet kap, a szúnyogok elleni védekezésben is egyre inkább a természetes módszerek felé húz el a technológia.

Ez természetesen egyáltalán nem baj, a kérdés, hogy valóban hatékony-e. A kémiai módszernek persze vannak hátrányai, de előnyei is, hiszen a kifejlett szúnyogokkal szemben hatékony módszerről van szó.

Hogyan történik a kémiai szúnyogirtás?

Hazánkban az elmúlt években a kémiai szúnyogirtást részesítették előnyben. Ennek két módja terjedt el Magyarországon. Az egyik a légi permetezés, melyet permetező helikopterek segítségével végeznek, és köddé porlasztott idegmérget használnak. Ezzel a módszerrel sajnos két gond is van, egyrészt, hogy csak a repülő rovarokra hat, vagyis a lárvákra és a földön meghúzódó példányokra nem.

Másrészt, mivel a szúnyogok éjjel aktívabbak, így ez a módszer csak éjjel végezve lenne igazán hatékony, de általában nappal végzik. A másik módszer a földi permetezés, amit szintén kémiai szerrel végeznek. Ez a módszer már a talaj közelében meghúzódó szúnyogokra is tud hatni, ugyanakkor az MTA egyik vizsgálata szerint az elpusztult rovaroknak mindössze csak 0,1%-a volt szúnyog, vagyis főleg más rovarok pusztultak el.

Ez azért is baj, mert olyan rovarok semmisülnek meg, melyek más élőlényeknek táplálékul szolgálnak, így ők is veszélybe kerülnek. Emiatt döntött úgy az Európai Unió, hogy más módszert kell keresni a kémiai beavatkozások helyett.

Van más alternatíva?

Természetesen van, de ez a módszer sem tökéletes. A kémiai módszereket egyre inkább a biológiai megoldások váltják fel. Ezek a módszerek környezetkímélők, és csak a szúnyogokra hatnak. Ugyanis a szakemberek ebben az esetben egy olyan baktériumot vetnek be, mely közvetett módon szúnyoglárvák emésztőrendszerét támadja, így elpusztítva őket.

Ez a módszer úgy jött létre, hogy a természetben elpusztult lárvákat vizsgáltak, és megtalálták bennünk ezeket, a természetben is előforduló baktériumokat.

A módszer hatékonyságához kétség sem fér, van azonban két nagy hátránya. Az egyik, hogy nagy körültekintésre és a tenyészhelyek felkutatására van szükség, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy a lárvák milyen fejlettségi stádiumban vannak, és a dózis meghatározása is fontos lépés.

A másik hátránya, hogy jóval költségesebb, mint a kémiai megoldások. Bár bonyolultnak hangzik, a kivitelezés nem lehetetlen.

Írta: Eurokartevoirtas.hu

