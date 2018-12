Keressen egy jó ablakost, ha spórolni akar a ,,fűtésen vagy hűtésen"!

Bemutatóterem:

Közeleg a tartós hideg, ideje leellenőrizni az otthoni nyílászárókat! Ha cserélni kell, még nem késő, viszont nem árt tudni, milyen ablakot érdemes venni. Ha műanyag mellett dönt, a legfontosabb szempont a hőátbocsátási érték, vagyis az Uw. Ezzel leghamarabb az árajánlaton találkozhat. Ez a szám mutatja meg a nyílászáró egészére – tehát tokkal és üveggel együtt­ – vonatkozó hőátbocsátási hatékonyságát. A jelenleg Magyarországon érvényben lévő előírás szerint Uw 1,15 alatt kell, hogy legyen, az ennél kisebb értékű érték esetén biztos lehet benne, hogy minőségi ablakkal van dolgamajd.A másik lényeges szempont a profil hőátbocsátási tényezője. A kamraszám ne tévessze meg, ugyanis nem az a lényeg, hogy minél több kamrás legyen az új ablak. A kamraszám növelése csak egy, önállóan nem sokat jelentő eszköz a sok közül, amelyekkel a műanyag profilkeresztmetszet hőszigetelő képességét javítani lehet. A profil minősége és a teljes nyílászáróra vonatkozó Uw-érték szabja meg a valódi minőséget.Sokan azért ódzkodnak a műanyag nyílászáróktól, mert félnek a penészedéstől. Ám a penész megjelenése nem az ablak keretanyagán múlik! Ha egy lakás, amiben műanyag ablak van, elkezd penészedni, az akkor is penészedne, ha modern faablak lenne beépítve. A penészedés ellen egy jó módszer létezik, a helyes szellőztetés – hidegben is. A sokáig bukóra nyitott ablak körül hideg időben a falak valóban penészedni fognak a hirtelen lecsapódó pára miatt. Elég naponta 10-15 percre alaposan kiszellőztetni a házat egy kereszthuzattal – magyarázza Mari Péter, a Dél-Plast Zrt. vezérigazgatója.Mások kifejezetten szeretik a műanyag nyílászárót, mert – a fával ellentétben – ezt nem kell karbantartani. Bár ez nem teljesen igaz, mert a műanyag keretet időnként tisztítani, a vasalatot pedig szilikonozni kell. A Dél-Plast 7 év garanciát ad az általuk gyártott és beállított nyílászárókra, 1 évig pedig díjmentesen a szükséges további finom beállításokat is elvégzi. Erre azért van szükség, mert az anyagmozgás csak körülbelül 1 év után fejeződik be.Egy minőségi nyílászáró élettartama 30 év is lehet. Erre példa a némettermékcsalád, mely gyártására és forgalmazására – a térségben egyedüliként – a Dél-Plast Zrt. specializálódott: kizárólag e hosszú élettartamot garantáló, legmagasabb minőségű termékcsaláddal szolgálja ki a lakosság, az építőipar és a viszonteladók igényeit gyorsabb határidővel, mint a piac többi szereplője.A két éve létesült szegedi vállalkozás a dél-alföldi régió meghatározó műanyagnyílászáró-, árnyékolástechnikai eszköz- és garázskapugyártója és -forgalmazója. A Bajai úti bemutatóteremben hétköznapokon 8–16 óra között várja ügyfeleit, de igény szerint más időpontban is rendelkezésre áll. Algyői gyártó telephelyén a régió legújabb és legkorszerűbb gépsorával dolgozik megrendelői maximális elégedettségéért.