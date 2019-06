Két régió gyermekeit hozta össze a bábművészet nyelve

(X)

A THEATRO célja az volt, hogy a színházművészet segítségével hozza közelebb egymáshoz a régió gyermekeit - hangzott el a szegedi Bábszínházban tartott zárókonferencián, ahol Kövér László igazgató mellett Vlagyimir Perovic, a szabadkai Szabadegyetem programmenedzsere is köszöntötte a résztvevőket. A szabadkai Szabadegyetem és a szegedi Kövér Béla Bábszínház közös szervezésében létrehozott THEATRO 18 hónapja alatt számos eseményt valósított meg. A projekt a „Színházi művészet, mint a gyermekek szocializációjának regionális központja" címet kapta.Vlagyimir Perovic hangsúlyozta, bár az együttműködés hivatalosan lezárult, a jó kapcsolat a két város, a két intézmény és a gyerekek között megmaradt, így szeptemberben a Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon a szegediek négy előadását is láthatja a helyi közönség. A szerb szakember összefoglalta a másfél év jelentősebb állomásait is.Az első közös, nagyobb rendezvény az „Öt bábszínház – 5 mese" című bábkiállítás volt, amely három szerbiai és kettő magyarországi bábszínház egy-egy emlékezetes produkciójának bábjait mutatta be. Az anyagot Újvidékről, Nagybecskerekről és Szabadkáról valamint Kecskemétről és Szegedről gyűjtötték össze. A kiállítás anyagából egy virtuális múzeumot is kialakítottak.A tavaly megrendezett 25. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválról is szót ejtett, melynek öt előadását Szegeden is bemutatták, illetve a Kövér Béla bábszínház szintén öt produkcióval szerepelt Szabadkán, ahol gyermekbábos workshopot rendeztek. Erről már Árokszállási Márta, a szabadkai intézmény munkatársa beszélt. Tapasztalatai szerint a bábos táborban a szerb és magyar gyermekeknek nem okozott gondot a nyelvi akadály, angolul, illetve a bábművészet nyelvén kitűnően kommunikáltak egymással, minden határt legyőzve. Még barátságok is szövődtek a gyerekek között. Bábokat készítettek, megismerkedtek a forgatókönyvvel.- Húsz vajdasági gyerek a THEATRO-nak köszönhetően találkozott először a bábszínházzal. A szegedi gyermekbábcsoport, a Mókás Bocsok sokkal tapasztaltabbak voltak. A bábok segítségével kezdtük meg az egymással való ismerkedést is. A résztvevőknek óriási élmény volt a tábor, nagyon várják a folytatást.- Ne a gyerek legyen az alibi arra, hogy a szülő bábszínházi előadást lásson! Bár van baba-bábszínház, óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló, valamint középiskolásoknak rendezett bábszínházi darab is, ez a műfaj nemcsak gyerekeké, a felnőtteké is. Igaz, nehéz nyitni feléjük, de nem lehetetlen - fogalmazott Kövér László, aki szerint a THEATRO legfontosabb célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a bábozás világával.A THEATRO projekt a „Jó szomszédok a közös jövőért" programban az Európai Unió társfinanszírozásában valósult meg.