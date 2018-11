Kötelezőjén akár több ezret is spórolhat!

(X)

Mivel a KGFB-szerződéseknél már nem a naptári év kezdete, hanem a gépkocsi megvásárlásának a napja számít biztosítási évfordulónak, csupán azoknál a járműveknél kell a január 1-jét figyelni, amelyek 2010 óta nem váltottak tulajdonost. Ez a forgalomban lévő járművek körülbelül negyedére igaz, ami számokban több mint 1,3 millió gépjárművet, köztük több mint 900 ezer személygépkocsit érint. Ha az ön gépjárműve is ide tartozik, ne hagyja utolsó pillanatra a biztosításváltást vagy újrakötést!KGFB-szerződést írásban, évfordulóra lehet felmondani, az évforduló előtt leghamarabb 60, de legkésőbb 30 nappal. A biztosítási szerződés évfordulója a szerződés megkötésétől számított egy év lejárata előtti nap – tájékoztatott a KZS Mobil Car Kft. ügyvezetője.Krisztin Zsolt felhívta a figyelmet, hogy vizsgaállomásukon a műszaki vizsga, az eredetiségvizsgálat, illetve a vámügyintézés mellett szervizszolgáltatással és teljes körű kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás-ügyintézéssel is várják az ügyfeleket, így akinek mostanában esedékes a műszakiztatás és a KGFB újrakötése, két legyet is üthet egy csapásra. A KZS Mobil Car Kft. munkatársai 12 biztosító közül segítenek kiválasztani az ügyfél igényeinek legjobban megfelelő ajánlatot.Sokan az utolsó pillanatban intézik a kötelezőt, pedig a biztosítók a következő naptári évre vonatkozó díjtarifáikat minden évben október 30-ig két országos napilapban és a honlapjukon kötelesek közzétenni. A KZS Mobil Car akár telefonon, akár személyesen is segítséget nyújt a Bakay N. u. 29. szám alatt található irodájában.Az új KGFB-szerződésre az a díjtarifa lesz érvényes, amely annak kezdő napján érvényben van. Az üzembentartó köteles gondoskodni arról, hogy a biztosítás díját határidőben megfizesse. Ez a kötelezettség akkor is fennáll, ha a biztosító nem küldött időben csekket. A biztosítók 60 napos nemfizetés után törlik a szerződést, és erről további 30 napon belül küldenek értesítést. Ezután fedezetlenségi díjat kell fizetni a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) kártalanítási számlájára, melynek napidíja általában magasabb, mint a „normál" biztosítási díj.Azért is érdemes hozzáértők segítségét kérni az esetleges biztosítóváltáshoz, mert ha a korábbi biztosító felé a felmondás nem volt szabályos, az újonnan választott biztosítóval kötött szerződés sem lesz érvényes, tehát a korábbi biztosítónál hatályban marad a szerződés – figyelmeztet Krisztin Zsolt.