Közel a finish: lázas készülődés a Miss Alpok Adria körül

(X)

Elindult a szavazás a. Az április 6-i gálán a döntőig eljutott 11 lány mutatja be a közönségnek azt a tudást, amit a felkészülés időszakában megszerzett.A bikinipróba már lezajlott. Akülön a versenyre tervezett és gyárt le fürdőruhákat a versenyzők számára. Persze a felkészülés időszakának feszített tempójához egy kis kikapcsolódás is dukál, ezért a bikinipróba mellett lovas programon lazíthattak a csinos hölgyek. A makói lovas egyesület jóvoltából a lányok kocsikáztak, lovagoltak, de a legnagyobb sikert a lovak simogatása aratta.A versenyzők már a ruhapróbán is túl vannak. Az estélyi ruhákat az Ary Fashion tulajdonosa, Szabó Aranka álmodta és valósítja meg.A szervezők fontosnak tartották, hogy a lányok külsőjén túl a mentális felkészítésükkel is foglalkozzanak. AKiss Szilvia dolgozik, aki szerint versenyhelyzetben a kritikus önkép még intenzívebben jelenik meg a lányok életében, hiszen szépségversenyjelöltként látják viszont önmagukat a közösségi média felületein. A mentális felkészülés ezért is szükségszerű.– Nagyon fontos a lányok mentális felkészítése, hiszen a legtöbb hölgynek, nőnek van valami problémája a külsejével, vagy épp a visszajelzések miatt sérülhet a saját magáról kialakított egészséges énképe.A Glorius hotelben pénteken Balla Géza boraiból rendeztek borvacsorát.A lányok a gála napján reggel 8-10 főpróbát tartanak a makói fürdőben. A rendezvény felvezetője egy izgalmas vizes sportesemény lesz 14–16 óráig. Aegy új, magyar fejlesztésű, izgalmas és élvezetes, speciális szabályokkal rendelkező vízi páros sportág. A gyorsan terjedő, egyre népszerűbb játék után a szentesi vízilabdacsapat játszik majd a makói önkormányzat „válogatottjával".