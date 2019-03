Közeleg a kamarai hozzájárulás befizetésének határideje

Évente számos szakmai programmal várják őket Szeged mellett a megye több városában is. Ezeken az eseményeken általában a vállalkozások minden napjait érintő témákban (adózás, munkaügyek, szakképzés, aktuális pályázati lehetőségek) nyújt tájékoztatást a megyei gazdasági kamara. Tavaly például majdnem 1000 fő részvételével az EU Általános Adatvédelmi Rendeletéről tartottak ingyenes előadásokat a megyeszékhely mellett más városokban is.



A gazdasági önkormányzat emellett tanácsadással igyekszik segíteni a gazdálkodó szervezetek munkáját. A kamarai Tanácsadói Hálózatban 24 szakértő várja a hozzá fordulók kérdéseit a munkaügyi témáktól a marketingen át egészen a pályázattal kapcsolatos lehetőségekig. A hálózat tanácsadói az első megbeszélést ingyen biztosítják az érdeklődők számára. Emellett minden évben lehetőség van egyszeri ingyenes adótanácsadásra is. Az információhoz jutást segítik a kamara e-mailen érkező rendezvényajánlói, valamint az Euro Info Futár hírlevél is, ahol a különböző üzleti információk mellett pályázati hírekről tájékozódhatnak és partnerkeresési megkereséseket olvashatnak a feliratkozók.



A kamara emellett kiemelten fontos szerepet játszik a szakképzésben is. A szervezet szakképzési tanácsadói mintegy 500 céggel összesen megközelítőleg 4000 tanulószerződést és együttműködési megállapodást kötöttek, ezzel is segítve a szakmát tanulók képzését, a vállalkozások fejlődését és a nyitott pozícióik későbbi, jól képzett munkaerővel való feltöltését.

Telházas GDPR felkészítő programot tartottak Vásárhelyen is.





Mindemellett a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál működik a világ legnagyobb üzletfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network Dél-Alföldi Irodája is. Az iroda munkatársai a külföldi piacra jutásban segíti a hozzájuk fordulókat. Tájékoztató rendezvényeik mellett internetes partnerkereső profilokat, üzletember-találkozókat és üzleti megbeszéléseket szerveznek.



A kamara szolgáltatásait a szegedi, a hódmezővásárhelyi, a tavaly új helyre költözött, a legmodernebb elvárásoknak is megfelelő szentesi (Budai Nagy Antal u. 6.) és a már minden hétköznapon nyitva tartó makói ügyfélszolgálatokon érhetik el a vállalkozások. További információ a www.csmkik.hu oldalon!

A megyei gazdasági önkormányzat a forrásszerzésben is igyekszik segíteni a vállalkozókat, akik az ügyfélszolgálatokon igényelhetik a Széchenyi Kártya Program konstrukcióit, melyek közül most a Széchenyi Beruházási Hitel, az Önerő Kiegészítő Hitel és a Támogatást Megelőző Hitel 0 százalékos kamattal érhető el. A program konstrukcióit az önkéntes kamarai tagok ingyenes ügyintézéssel igényelhetik a gazdasági önkormányzat ügyfélszolgálatain. 2018-ban egyébként mintegy 5 milliárd forint forráshoz jutottak az igénylők a kamarán keresztül. Továbbá országosan is egyedülálló kamarai támogatási programmal, a Kamarai Pénzügyi Alapokból származó forrással is segítik az önkéntes tagokat, akik akár 10 millió forintos visszatérítendő támogatáshoz is juthatnak 20 százalékos önrésszel. Az elnyert támogatás egyebek mellett eszközökre, gépekre, berendezésekre, K+F fejlesztésekre, környezetvédelmi fejlesztésekre és készletfinanszírozásra is fordítható.Mindemellett a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál működik a világ legnagyobb üzletfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network Dél-Alföldi Irodája is. Az iroda munkatársai a külföldi piacra jutásban segíti a hozzájuk fordulókat. Tájékoztató rendezvényeik mellett internetes partnerkereső profilokat, üzletember-találkozókat és üzleti megbeszéléseket szerveznek.A kamara szolgáltatásait a szegedi, a hódmezővásárhelyi, a tavaly új helyre költözött, a legmodernebb elvárásoknak is megfelelő szentesi (Budai Nagy Antal u. 6.) és a már minden hétköznapon nyitva tartó makói ügyfélszolgálatokon érhetik el a vállalkozások. További információ aoldalon!

A kamarai hozzájárulás az ügyfélszolgálatokon és átutalással is befizethető

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

BANKSZÁMLASZÁM: UniCredit Bank 10918001-00000010-56060217

(Közlemény: adószám és a "kamarai hozzájárulás" szöveg)

További információ: www.csmkik.hu, regisztracio@csmkik.hu vagy 62/554-250 Csongrád Megyei Kereskedelmi és IparkamaraUniCredit Bank(Közlemény: adószám és a "kamarai hozzájárulás" szöveg)További információ:vagy 62/554-250

(X)