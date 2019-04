Kütyük a gyermekek kezében - De hogyan kezelik ezt a szülők?

Résztvevők a Creativ_it 2018-as nyári IT táborában

1 db micro:bit go csomag, amely a programozás játékos elsajátítására fejlesztett számítógép

2-2 felnőtt és gyerek Napfényfürdő Aquapolis belépőjegy

1 db Imagine társasjáték

A Creativ_it célja, hogy Szegedet egy ismert alternatívává tegye Magyarország és Európa IT térképén, és ennek érdekében a jövő informatikus közösségével is sokat foglalkozik. A szervezetnek jelenleg is van egy informatikatanárok számára indított workshop sorozata, valamint évek óta nyári IT-táborokat szerveznek felső tagozatos diákok számára. Arra viszont nincs rálátásuk, hogy a gyermekek hogyan és mennyit használják a digitális eszközöket otthon, a mindennapjaik során. Milyen oldalakat látogatnak? Kivel lépnek kapcsolatba? Szoros kontrollra vagy a szabad felfedezés élményére van szükségük?Ezek megkerülhetetlen kérdések a 21. századi gyermeknevelés során, amelyekben a Creativ_it segítséget szeretne nyújtani a szülők számára. Ehhez azonban előtte meg szeretné ismerni, hogy jelenleg hogyan kezelik a szülők a gyermekeik kapcsolatát a digitális kultúrával.„A táborok során rengeteg gyermeket ismerhettünk meg, ahol természetesen a szülőkkel is találkoztunk, de korábban nem volt fórumunk arra, hogy mélyebben is megismerjük a véleményüket. Az egészen biztos, hogy a gyermekek telefon- és számítógép-használata fejtörést okoz a szülőknek, de kíváncsiak vagyunk ennek a pontos okára. Szeretnénk megtudni, hogy mely területeken van szükség a segítségünkre" – foglalta össze Bánszki Gábor, a Creativ_it elnöke.A kérdőív kérdései a gyermek eszközhasználati szokásairól, a szülők aggályairól és ismereteiről szólnak, de érintik a gyermekek iskolai eredményeit és a szülők online tevékenységeit is. A szervezet két hétig gyűjti a válaszokat, mely után a kiértékelés eredményeit természetesen nem sokkal később be is fogják mutatni.Meghálálva a segítséget, a szervezet a kitöltők között három nyereményt sorsol ki a kutatás lezárását követően:Amennyiben ön 6 és 18 év közötti gyermeket nevel, és a fentebb megfogalmazott kérdéseket már korábban feltette magának, akkor kérjük, hogy segítse a Creativ_it kutatását.A szervezet célja, hogy párbeszédet indítson a családban, ezért az eredmények abárki által elérhetők lesznek.