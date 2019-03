Legális traffipaxvédelem beépítése most jelképes összegért!

Elérhetőségek:

POWERTUNING üzlet és beszerelő műhely

Eurobulldog Kft.

Cím: 6725 Szeged, Textilgyári út 3.

Telefonszám: +36-30/870-2360 E-mail:

Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-17 óráig

Az elfoglalt, rohanó, vezetés közben is dolgozó, telefonáló sofőr figyelme óvhatatlanul elsiklik egy-egy sebességkorlátozó tábla felett.A traffipaxjelző készülékkel együtt az időhiányban szenvedő sofőr kiszámíthatóságot, biztonságot, nyugalmat vásárol meg – gondoljunk csak a városon belüli sebességkorlátozásokból adódó napi kellemetlenségekre, az egyre szaporodó sebességkorlátozásokra, a figyelmetlenségből adódó, 30-300 ezer forintig terjedő gyorshajtási bírságokra, a láthatatlan lesből és mozgó autóból mérő trafikra.Fontos tudni, hogy Magyarországon a traffipaxjelző készülékek legálisan használhatók.A 2012. szeptember 1. óta érvényes törvényi szabályozás szerint „tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide NEM értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát".– E szabály értelmében a radar- és lézerdetektorok, valamint a telepített traffipax-előrejelzők használata nem tiltott – hangsúlyozza Magyarics Robin, a POWERTUNING ügyvezetője. – Ezek a készülékek akár több száz méterre előre jelzik a sebességmérő eszközöket, így a sofőr időben lassíthat. Mivel a detektorok semmilyen körülmények között nem akadályozzák a hatósági ellenőrzést, használatukat e jogszabály nem tiltja.Kevesen tudják, hogy az autó mérete és színe befolyásolja a sebességmérést, ezért a védelmet is az autóra kell specializálni.– A POWERTUNING személyre szabott szaktanácsadást, illetve az egyéni igényeknek megfelelően teljes vagy részleges védelmet nyújt ügyfeleinek.A fixen telepített radaros sebességmérő 25-30 méter távolságból méri be az autókat – előre jelzésük akár 700 méterről is lehetséges. Az út mentén kihelyezett lézeres, közismert nevén háromlábú traffipax 40–160 méter közötti távolságból mér. Előre jelzésük a „szóródó" infrafényből lehetséges. A mozgó autóban elhelyezett lézeres traffipax általában 180-200 méterről mér, de akár 1000 méteres távolságból is képes. Jelzésük szintén az infrafény „szóródásából" adódóan lehetséges.A lézeres, illetve a fix radaros sebességmérők jelzésére szolgálnak a legálisan beépíthető és birtokolható lézer-, GPS-, illetve radardetektorok. Ezek LED- és hangjelzéssel figyelmeztetik a sofőrt a traffipaxra. Használatuk sok tízezret megspórolhat használójuknak.