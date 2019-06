Mára már sikert sikerre halmoz a szegedi cég, amely ezzel a támogatással indult el

Nagy Szabolcs - Ügyvezető, ETIAM Kft



Köszönjük a támogatást!

(X) (X)

A projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.3.6.B-12-1/11-2014-0064A projekt címe: Az Etiam Kft. beszerzési portáljaA támogatás mértéke (%-ban): 90%A projekt lezárási dátuma: 2018.08.28.A weboldal tervezését és létrehozását az Új Magyarország Fejlesztési Program pályázatán nyert támogatási összegből finanszíroztuk.2014-ben alakult, szegedi székhelyű cégünk sikereinek záloga szerintünk a kezdetektől fogva egyedi ügyfélkezelésünkben rejlik. Bármekkora céget is vegyünk példaként, egy teljes infopark átalakítás, biztonsági rendszer kiépítés vagy akár egy közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítása elsősorban egyetlen dolgot kíván: BIZALMAT a közreműködő szállító iránt. Minden más körülmény csak másodlagos; de ezzel együtt mi a kiváló kommunikáció mellett minden megbízónk számára maximális rugalmasságot és szakértelmet is igyekszünk biztosítani, és ennek szellemében hoztuk létre az első weboldalunkat is, amely felhasználóbarát és könnyen áttekinthető kialakítást kapott.Az elkészült oldal lehetővé tette számunkra többek között szolgáltatásaink bemutatását, a közbeszerzésekhez kapcsolódó információk megjelenítését, és természetesen a kapcsolatfelvételt is; ennek eredményeképpen az indulástól kezdődően folyamatosan bővült megbízóink köre. Mára már számos kisebb-nagyobb hazai KKV mellett nagy, állami tulajdonban lévő vállalatokat is ügyfeleink között tarthatunk számon, amelyre rendkívül büszkék vagyunk. Az erős növekedésnek köszönhetően az ETIAM Kft. 2018-ra már 1 008 525 000 Ft (2018) árbevétellel, emellett Köztartozásmentes és Megbízható Adózói címmel, két ISO szabvány megfelelőséggel és AA-s Bisnode minősítéssel is rendelkezik.A cég növekedése pedig nem áll meg; 2019-ben a cég tovább halad azon az úton, melynek megkezdéséhez ez a forrás biztosította a segítséget.További információk: http://etiam.hu