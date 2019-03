Maradandó minőséget alkot a Szűts Dent fogtechnika

Elérhetőségeink:

Szűts-Dent Fogtechnikai Laboratórium

6726 Szeged, Bal fasor 61.

www.szutsdent.hu

E-mail: info@szutsdent.hu, szutsdent@gmail.com

Tel.: 06-62/662-438, 06-20/34-44-327

Skype: szutsdent

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8-17 óráig 6726 Szeged, Bal fasor 61.E-mail:Tel.: 06-62/662-438, 06-20/34-44-327Skype: szutsdentNyitvatartás: hétfő-péntek 8-17 óráig

(X)

E modern CAD-CAM rendszer előnyeit nemcsak a fogtechnika munkatársai, hanem a páciensek is élvezhetik. Ez a pontos, digitális tervezésnek, a készítési folyamat ellenőrizhetőségének, a felhasznált gyári, cirkónium alapanyag magas minőségének, illetve a garanciális kivitelezésnek köszönhető.A jelenleg 9 fővel működő fogtechnika olyan hosszú távú páciensgondozást kínál, amely több évre kifizetődő befektetés a hozzájuk fordulók számára.– Berendezéseinknek hála, például olyan ezredmilliméter pontosságú implantáló sablont is tudunk készíteni, amelyet a CT-felvétellel összevetve a fogorvos hasznára lehet a fogpótlásnál – magyarázza Szűts Gábor.A Szűts Dent Fogtechnikai Laboratórium ügyvezetője 1993-ban kezdett fogtechnikával foglalkozni, 2001-ben nyitotta meg első önálló laboratóriumát. 2005 óta mestervizsgával és több mint 26 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött, 8 éve immár a szegedi fogklinikával is együttműködik: részt vesz az ottani elméleti oktatásban, és gyakorlati lehetőséget is biztosít a hallgatóknak.Jelenlegi, újszegedi laboratóriuma 2012 óta működik, és tervei között szerepel a további technológiai fejlesztés. Ennek tükrében vett részt pár héttel ezelőtt a Kölnben 2 évente megrendezendő IDS-en, mely a világon a legnagyobb szakmai kiállítás és konferencia. Itt további inspirációkat gyűjtött a fejlesztésekhez. Ezek a technológiák biztosítják a megrendelők, illetve a páciensek igényeinek maximális kiszolgálását.Egy jövőbeli beruházás keretében szeretne fejszkennert, illetve szájszkennert alkalmazni, hogy szolgáltatásaik még többrétűbbek és korszerűbbek legyenek.– Képzelje el, hogy egy 20 éves, egészséges fogazatú páciens eljön hozzánk, hogy leképezzük fogsorát, arcvonásait, minden rá jellemző, egyedi vonást. A felvételeket, melyeket egy adatbázisban elraktározunk, évtizedekkel később felhasználjuk az illető fogpótlásához. Így az eredetivel maximálisan megegyező fogsort, hidat, pótlásokat tudunk készíteni. Ez lesz a jövő.Szűts Gábor büszke arra, hogy nyitott szemléletének hála, a modern kori technológiai fejlődésétől nem zárkózik el, és igyekszik a legkorszerűbb módszerekkel, magas minőséget garantálva kiszolgálni pácienseit.– Megrendeléseink zömében fogorvosokon keresztüliek, de szívesen vesszük, ha a betegek személyesen keresnek fel bennünket. Abban is segítséget tudunk nyújtani a pácienseknek, hogy a majdani fogpótlásához típus szerint az erre legmegfelelőbb, velünk együttműködő rendelőt tudjuk ajánlani. Az egyszerűbben kivitelezhető munkákat átlagosan egy hét, a bonyolultabb, összetettebb feladatokat két hét alatt teljesítjük.