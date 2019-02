Március 8: ingyenes nap a Fit Worldben

Jelentkezés:

Fit World Fitnesz

6720 Szeged, Dózsa György utca 12.

Telefon: 70/414-9900

A Fit Worlddel megéri nőnek lenni. Március 8-án, nőnap alkalmából reggel fél 8-tól este 9 óráig a főszerep a hölgyeké lesz: a férfi szívek királynői, összetörői, múzsái egytől egyig ingyen vehetnek részt az erre a napra meghirdetett csoportos órákon, és a konditermet is ingyen látogathatják.Lesz BodyArt, alakformáló, TRX, Jump alakformáló, PowERGO, CrazyBox, Kritikus részek, Dance fitness, Crosstréning, SMR, HotIron Mix. Nem szabad elfelejteni, hogy a csoportos órákra előzetesen be kell jelentkezni!Az már csak hab a tortán, hogy Ábrahám Péter masszázspercekkel lazítja el a megfáradt hölgyeket, akik ajándék nélkül biztosan nem mennek haza – ígéri Lázár Edina tréner, hozzátéve, a kíváncsi hölgyek ais megnézhetik, kik azok a férfi személyi edzők, akik felköszöntik a hölgyeket.A 2003 óta működő, nemrégen felújított Fit Worldben az élsportolók és a rekreációra vágyók is megtalálják a számításukat, tapasztalt munkatársaik kortól, nemtől, céltól függően, egyénre szabottan segítik a sportolni, mozogni vágyókat – egész évben.A csoportos órák mellett lehet itt gyúrni is, ami azért jó, mert kötetlen időbeosztás mellett végezhető az izommunka a reggeltől estig nyitva tartó konditeremben, és ide nem kell előzetesen bejelentkezni. Mindenki a neki tetsző mozgásformát választhatja ki, de kérheti szakember segítéségét is.Szoláriumuk a barnulni vágyókat várja. Szolgáltatásaik között a sport-, relaxáló-, frissítő- és cellulitmasszázs is szerepel, de ez nem tartozik a bérletcsomagok közé.