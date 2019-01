Még nem késő bevetni a két immunbombát

Gombakirály Webáruház

https://gombakiraly.hu

Telefon: +36-70/322-2746 Gyógygomba rendelés:Telefon: +36-70/322-2746

(X)

Páratlan erőt ad az emberi testnek a fokhagymás ízű shiitake gomba, melyet télen különösen azoknak ajánlott fogyasztaniuk, akik hajlamosak a megfázásra, gyakran lebetegednek, sok gyógyszert szednek, vagy gyengének, fáradtnak érzik magukat. Ez az őrölve, fűszerként is ízletes étek tápanyagokkal teli, hisz vitaminok (B1-, B2- és D2-vitamin), ásványi anyagok, nyomelemek, aminosavak természetes forrása. Bizonyított tény, hogy természetes vírus- és baktériumölő-, valamint gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik. Az A-típusú influenzavírus-, a HPV (human papilloma vírus) és a herpeszvírus-ellenes hatása kiemelkedő. Rendszeres fogyasztását az immunrendszer megerősítésére szokták leginkább javasolni szerte a világban – magyarázza dr. Dóda Ildikó háziorvos-fitoterapeuta.A shiitake fő hatóanyaga a lentinan, melyet Japánban injekciós formában gyógyszerként is használnak előrehaladott gyomorrákos betegek kiegészítő terápiájaként. Az eddigi kutatási eredmények alapján ugyanis megakadályozhatja a daganatos sejtek szaporodását, emiatt daganatos betegek is gyakran építik be napi étkezésükbe ezt a gombát. A shiitake nem gyógyszer, az orvos által alkalmazott terápiát sosem helyettesíti, hanem egészséges élelmiszerként kiegészítheti azt. Jelenlegi tudásunk szerint a gyógyszerek hatását nem befolyásolja, mellékhatása is elenyésző.A shiitake a japán sushi kedvelt alapfűszere, hő hatására sem veszít értékes összetevőiből, így a konyhában is bátran bevethető. Fokhagymás ízvilága miatt levesekbe, főzelékekbe, salátákba keverve is előszeretettel használjuk.Még a shiitake gombánál is erősebb hatásúnak bizonyul a ganoderma, más néven pecsétviaszgomba. Az életerő gombának is nevezett ganoderma télen verhetetlen immunerősítőként vethető be. Kesernyés íze miatt ételek fűszerezésére nem használjuk, de kávéban, teában kiváló! A világ egyik legszélesebb spektrumú gombájaként 5 ezer éve a hagyományos kínai orvoslás szolgálatában áll, de a modern kori betegségekre is jótékony hatású: csökkentheti a gyulladásos folyamatok, a fertőzések, az asztmás és allergiás megbetegedések rizikóját, jó hatással lehet az idegrendszerre, a memóriaproblémákra, támogatja a májműködést és a méregtelenítést. Enyhítheti a stresszt, elősegíti a pihentető alvást. Rendszeres fogyasztása hosszabb távon a vérnyomást és a vércukorszintet is csökkentheti.A ganoderma a testen dolgozik, nem a betegségen. Eddig több mint 400, pozitív élettani hatású, egészségbarát hatóanyagot azonosítottak benne. Bizonyított tényként roppant jót tesz a bőr egészségének, lassítja annak öregedését, illetve a szervezet sav-bázis egyensúlyát is egészségesen befolyásolhatja. A szervezet erőnléti állapotát növelheti. Hároméves kortól kisebb mennyiségben gyermekek is fogyaszthatják, egy felnőtt embernek általános immuntámogatásra napi 2-3 mokkáskanálnyi mennyiség javasolt!Mindkét gombát csakisminősített termékként érdemes megvenni – erről az üveg címkéjén lévő logó tanúskodik. Hogy miért? Mert termesztésükhöz megfelelő táptalaj és természetes körülmények szükségesek, hisz a gombák mindent magukba szívnak a környezetükből, amit csak lehet. E feltételeknek tökéletesen megfelelnekellenőrzött ökogazdálkodó, gombatermelő vegyszermentes módszerekkel termelt biogombái. A Bács-Kiskun megyei Fülöpjakabon különlegesebbnél különlegesebb gombafajtákat termeszt: a ganoderma és a shiitake gomba mellett az idegrendszerünkre is ható süngomba, valamint a cukorgombának is nevezett gyapjas tintagomba bio termesztését is megvalósította. Az ő gombáiból előállított termékek kiváló minőségűek. A ganodermából teát is készít, méghozzá a legerősebb immuntámogató shiitake gombával keverve. Bio ganodermás kávéja is sokak kedvencévé vált az utóbbi években.