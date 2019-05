Megduplázza együttműködő intézményeinek számát a Vodafone Digitális Iskola Program

(X)

A 2015 óta működő Digitális Iskola Program az első évben országszerte 1300 táblagépet osztott ki hátrányos helyzetű térségekben összesen 25 iskolának, valamint biztosította az eszközök használatához szükséges havi 3 GB adatforgalmat. Az eszközök nyújtotta lehetőségeket így már 6500 diák és 700 pedagógus élvezheti országszerte.A Digitális Iskola Program második fázisában a korábban átadott digitális eszközök mind szélesebb körű felhasználási lehetőségeinek kiaknázása, az oktatás területén történő kreatív felhasználása került fókuszba. Annak érdekében, hogy a tanárok, az oktatásban részt vevők megismerjék és elsajátítsák ezeket az ismereteket, az Alapítvány számos, a digitális oktatást támogató szakmai programot alkotott.Így a második évben létrejött a Vodafone AppTár, amely 200 darab oktatást segítő alkalmazást tett ingyenesen elérhetővé. A VloggerSuli részeként egy-egy népszerű vlogger látogatott el az iskolákba. Összesen 30 videó készült, megtekintésükkel összesen 29 ezer percet töltöttek az emberek.A Rebot programban 34 robotot építettek a gyerekek háztartási papír- és műanyag hulladékokból, amelyeket tabletek segítségével programoztak és vezéreltek.A Vodafone Magyarország Alapítvány motivációs rendszere a digitális eszközök használatára ösztönözte az iskolákat. A legaktívabbak további digitális eszközökhöz jutottak, tablettöltő szekrényt, smart táblát kaptak.A tanrendhez igazodva számos izgalmas elemmel bővült a Vodafone Digitális Iskola Program: a 2018/2019-es tanévben tovább szélesítette a diákok és tanárok elérését, mélyítette a digitális tudást, és emellett élménnyé tette a tanulást. Ebben három új partnere volt segítségére.A Nemzeti Köznevelési Portállal való együttműködésben az iskolák a megújuló portál mintegy 10.000 feladatát is felhasználhatják a tanítás során. A portálon elsőtől tizenkettedik osztályig érhetők el különböző digitális tartalmak az összes tantárgyból, amelyek mind a gyermekek, mind a tanárok számára tanulási és fejlődési lehetőségeket kínálnak.A Digitális Iskola Program másik együttműködő partnere a LEGO Education programja, amelynek célja, hogy megmutassa a gyermekeknek, hogy a programozás érdekes és szórakoztató. Ez a program egyszerre fejleszti a digitális kompetenciákat és a kreativitást, aminek a későbbiekben, a munkaerőpiaci elhelyezkedés során lesz igazán jelentősége.Az idei évtől a Tanoda program pilot programjában részt vevő 100 intézmény is részesül a Digitális Iskola Program eszközeiből és a szakmai programja nyújtotta előnyökből.A Vodafone Magyarország nagy hangsúlyt fektet az önkéntességre a vállalat Alapítványán keresztül. Jól szervezett önkéntesközössége országszerte nyújt rendszeresen segítséget a rászorulóknak.2018-ban a szentmártonkátai Székely József Református Általános Iskolát festették ki, és az internetoktatásról tartottak előadást. A kecskeméti Béke Általános Iskolának laptopot adományoztak. Nőnapon egy hajléktalanszálló hölgyeit köszöntötték, és 250 főnek elegendő meleg ételt osztottak ki. A dunavarsányi idősek otthonának mindennapjait rendszeresen segítik. Nyáron több állatmenhelyen is Vodafone-önkéntesek vettek részt a gondozásban és a gazdikeresésben. Konténernyi szeméttől tisztították meg a Naplás-tó környékét.Tanszergyűjtő akciójukkal több iskolának adtak írószerekkel megtömött dobozokat. A Mikulás közel 400 hátrányos helyzetű gyermek arcára csalt mosolyt a Vodafone-önkéntesekkel, akik karácsony előtt ételt osztottak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel a csepeli hajléktalanoknak, és a nehéz körülmények között élő nagycsaládok napi étkezését segítették.A gyermekek és a családok mindennapjait a technológia segítségével több módon is támogatja a Vodafone Magyarország Alapítvány. A digitális innovációt az Alapítvány tevékenysége során kifejezetten a közjó, a társadalom és a felzárkózás szolgálatába szeretné állítani. Ezért hozta létre a Vodafone Digitális Díjat.A 15 millió forint összdíjazású Vodafone Digitális Díj arra a három csoportra összpontosított, amelyekre a Vodafone Alapítvány tevékenysége is fókuszál: a gyerekekre mint a jövő letéteményeseire, a családokra mint társadalmunk alapegységeire és a nonprofit szervezetekre mint a felzárkóztatás élharcosaira. A 8 nyertest 144 pályamű közül választotta ki a zsűri. A pályamunkák 40 százaléka valamilyen módon a digitális oktatáshoz, neveléshez kapcsolódott.A Vodafone Alapítvány törekvése, hogy a mobiltechnológiai vívmányokat a közjó szolgálatába állítsa, egy újabb területen, az egészségügyben is megnyilvánul.A Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával az Országos Mentőszolgálat egy új, ÉletMentő elnevezésű applikációt vezet be, amellyel gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a mentőhívást a bajbajutottak számára. Az applikációba előre fel lehet vinni a legfontosabb egészségügyi tudnivalókat, így a mentésirányító a riasztással egyidejűleg azonnal látja például a bajbajutott korát, nemét, gyógyszerérzékenységeit stb. A szuperpontos helymeghatározás pedig a mentőautó kiérkezését segíti. Adatbázisában megtalálhatóak lesznek a felhasználóhoz legközelebb eső gyógyszertárak, kórházak, defibrillátorok, ügyeletek elérhetőségei is. Elsősegélynyújtó kisokost is tartalmazni fog, ikonjait az is tudja használni, aki nem tud beszélni vagy nem érti a nyelvet.Az app elérhető lesz Android és iOS rendszerre is, valamint közvetlenül az alkalmazásból is lehet segélyhívást indítani.„Ha ezzel az applikációval csak egyetlen ember életét megmentjük, akkor már megérte" – mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország alelnöke és a Vodafone Alapítvány kuratóriumának tagja. – „A mobiltechnológia és az orvostudomány jövője egyre inkább összefonódik, és ez az applikáció egy jelentős lépés a jövő irányába."