Megjöttek az új nevek: Ace of Base, Dune, Kozmix a 2019-es Deja Vu-n!

Deja Vu Fesztivál 2019 – kérd el Magad otthonról!

2019. június 7-8-9.

Újszegedi Partfürdő



Szegeden ad élő koncertet a svéd Ace of Base egykori legendás énekesnője, Jenny Berggren és a korszak emblematikus rave és hardcore DJ-je, DUNE is. A 90-es évek hazai élvonalából Erika C. és Robby D., Mr. Rick, Sterbinszky és a fesztivál házi zenekaraként aposztrofált Kozmix is a fellépői sort erősíti.Igazi közönségkedvencnek ígérkezik az Ace of Base egykori énekesnője, Jenny Berggren koncertje. Az emblematikus svéd banda 1992-ben az All that she wants, a Happy Nation és a The Sign című sláger-triásszal robbant be a korszak pop-szcénájába, a négytagú trió ezt követően 30 millió lemezt adott el 2002-es feloszlásukig. Az idei Deja Vu line up főszereplői a 90-es és 2000-es évek dancefloor sztárjai, de – akárcsak tavaly – a szervezők az idén is készültek néhány igazi ínyencfalattal, a frissen bejelentett rave-félisten, DUNE pontosan ilyen lesz.Narancssárga kukásdzseki, UFO-szemüveg, nyakba akasztott síp bekészít, júniusban a Tisza partján döng a Can't stop raving, a Rainbow to the stars és a korszakalkotó, stílusteremtő Hardcore Vibes. Nincs Deja Vu Fesztivál Kozmix és Sterbinszky nélkül, mellettük Mr. Rick, no meg Erika C. és Robby D. is érkezik a Partfürdőre.A retro-vonat nem áll meg: egy hónap múlva jön a negyedik, egyben utolsó fellépőbejelentés, közel 20 további, hazai ikonnal és további két nosztalgia-világsztárral – a szervezők elmondása szerint két nagy, szegedi közönségkedvenc együttes tér vissza a személyükben. A fesztiválra február 15-ig 14.990 helyett 8.990 Ft-os kedvezményes áron kínálják a bérleteket a Ticketportal Hungary jegyirodákban.