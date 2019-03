Megkezdődött a Robotika Éve a kamaránál

(X)

Bevezetőjében Kőkuti Attila, a gazdasági önkormányzat alelnöke kiemelte, hogy nem lehet sikeres az a cég, amelyik a következő 10 évben nem fejleszt, nem modernizál a robotizáció területén. Mindezt a kamara az általa megalkotott gazdasági jövőképben is alapvetésként fektette le. Hozzátette: ezért próbálnak a témában olyan szemléletformáló rendezvényeket szervezni, amellyel elősegítik a modernizációt, és ezáltal a termelékenység növekedését a cégeknél.A gazdaság sikerességének kulcsa a robotizációhoz való alkalmazkodóképesség növelése, illetve az erre épülő termelékenység fokozása, melynek elérésében az oktatásnak, a civilszervezeteknek, a kamaráknak épp olyan fontos szerepe van, mint a munkavállalóknak és a munkáltatóknak – hangsúlyozta előadásában Horváth Ádám. A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ divízióvezetője szerint újfajta munkakörök jelennek meg. A monoton fizikai és a bonyolult szellemi feladatokat is gépek vehetik át.Horváth Ádám kiemelte, az oktatás legnagyobb kihívása, hogy új módszerekkel a korábbiaknál sokkal önállóbb gondolkodásra sarkallják a fiatalokat, hogy ők a jövőben algoritmusok kezelésében és az IT nyelvezetében is eligazodjanak, illetve képesek legyenek a napjainkban elérhető információk hatékony, kritikai szűrésére, értelmezésére, ellenőrzésére. Az ilyen szemléletű pedagógiára való átállás évente akár 70 milliárdos többletforrást igényel az államtól, de ez eltörpül a lemaradás okozta veszteségek mellett – zárta mondandóját a szakértő.Az esemény végén a résztvevők kötetlen beszélgetésen vitatták meg a hallottakat. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ebben az évben további rendezvényeket szervez a témában. Az újabb programokról a kamara honlapján, aoldalon olvashat bővebben.