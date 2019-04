Megszűnt a várakozási idő a Kovács Autónál

Elérhetőség:

info@kovacsauto.hu

+36 62 468 444

https://alkatreszek.hu

– Ezzel a változtatással az ügyfélcentrikus kiszolgálás magasabb szintre emelése volt a cél – indokolja a lépést Kovács István , az 1991 óta működő szegedi vállalkozás vezetője, aki szerint a vásárlást jelentősen megkönnyíti, hogy gyári szám alapján is gyorsan tudnak keresni a weboldal keresőjében. Emellett a szakértő értékesítők a forgalmi engedély alapján gyári keresőprogramok segítségével tudják ellenőrizni az alkatrészek megfelelőségét. Ez a hölgy vásárlóknak is jó hír, hiszen teljes nyugalommal és bizalommal fordulhatnak a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársakhoz.A Kovács Autóalkatrész webáruházában megrendelt termékeket az ország bármely területére kiszállítja a szállítási mód megadásánál kiválasztható három futárszolgálat valamelyike. A honlapon fellelhető központi call center telefonszám felhívásával bárki kérhet segítséget, de a szegedieknek célszerűbb a közvetlenül a szaküzletben csörgő 62/468-333-as telefonszámot tárcsázni, amelyről minden sikertelen hívás esetén garantáltan visszahívást kap az ügyfél.A Kossuth Lajos sugárúti üzlet mellett egy, a Bosch autószerviz hálózathoz tartozó műhelyt is működtet a cég. A széles szolgáltatási kínálattal működő szervizben a boltban forgalmazott alkatrészeket használják fel. Az értékesítők és a szerelők között folyamatos a tapasztalatcsere, így a szerviztől érkező információk alapján az eladók maximális profizmussal tudják a megfelelő alkatrészt kínálni.– Minden fronton a korrektségre törekszünk: a szervizszolgáltatásainkra is kiterjedő, e-mailben küldött árajánlatunkhoz mindig tartjuk magunkat, a menet közben felmerülő problémákról folyamatosan tájékoztatjuk az ügyfelet, így senkinek nem okozunk kellemetlen meglepetést. Egyúttal a töretlenül fejlődő webáruházunkban is garantáljuk a minőségi alkatrészek forgalmazását – jegyzi meg az ügyvezető.A magyar és külföldi beszállítókkal történő kapcsolatépítésnek köszönhető, hogy a minőséget és az alacsony árakat szem előtt tartva folyamatosan új márkákkal bővíti kínálatát a Kovács Autó, amely eddig háromszor nyerte el az Ország Boltja verseny Minőségi díjának első helyét Autó-motor kategóriában.