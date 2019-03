Megtérülő napelemes beruházásra vágyik? Ehhez 5 dolgot kell betartania

www.solarkonstrukt.hu/referencia/

Az interneten rengeteg információ olvasható a témával kapcsolatban, nagyon sok cég foglalkozik napelem telepítéssel. A választék óriási.A kapott árajánlatok közötti könnyebb eligazodás és választás érdekében az alábbi szempontokra érdemes figyelni:A legelső és legfontosabb szempont a cég kiválasztása, amelynapelemes rendszer kivitelezésében. A helyszíni felméréshez, a rendszer megtervezéséhez, illetve később a napelemek felszereléséhez, hálózatba történő bekötéséhez egyaránt megfelelő szaktudás szükséges., az is előfordulhat, hogy hosszútávon a rendszer nem üzemel hatékonyan.A telepítést és a beüzemeléstvégezze el! A villanyszerelői végzettség önmagában nem elég, kellő napelemszerelési tapasztalat és az ehhez szükséges, speciális szakmai tudás szükséges.Óvakodjon a kókler kivitelezőktől,szereli és köti hálózatra napelemes rendszerét.Egyre több cég foglalkozik napelemes rendszer kivitelezésével, azonban kevesebb azon kivitelezők száma, akik leellenőrizhető referenciákkal rendelkeznek. Érdemes olyan vállalkozással szerződni, aki képes korábbi munkáiról referenciákat felmutatni, vagy az ismerősök tapasztalatai szerint már több jól működő rendszert telepített.Nem mindegy, milyen anyagokkal dolgozik a kivitelező cég. CsakisElsőre úgy tűnik, gazdaságosabb, ha az olcsóbb napelemet, invertert és tartószerkezetet választja, azonban hosszútávon ez nem kifizetődő! Az alacsonyabb ár legtöbbször gyengébb minőséget is jelent." típusú ajánlatokat érdemes fenntartásokkal kezelni. A rossz minőségű napelemek és inverterek esetében legtöbbször nincsenek meg a garancia érvényesítés feltételei, valamint a kivitelező cég a szerviz hátteret sem tudja biztosítani ezekhez a termékekhez.A napelemes rendszer másik lényeges eleme a tartószerkezet, mely az időjárás viszontagságait viseli el. Aegyik előnye aa cég képviselője és a megrendelő között. Ez a személyes kapcsolat nagyban segítheti a teljes beruházási folyamat hatékony menedzselését. További előnye, hogy, ha később bármi probléma adódik a napelemes rendszerrel. Sok olyan negatív példát lehet hallani, hogy a kivitelezést követően meghibásodik a rendszer, de a kivitelező cég már elérhetetlen, vagy nem akarja kivizsgálni a bejelentett hibát.Csak olyan terméket válasszon, amelynekAz ajánlatokban szereplő termékgaranciákat (pl: napelem 10 év termék- és 25 év teljesítménygarancia) a gyártó vállalja az előállított termékéért, és nála is kell érvényesíteni azt. A gyártói garancia ügyintézésben a kivitelező cég segítséget nyújthat. De ez nem feltétlenül tartozik a feladatai közé, és előfordulhat, hogy „lerázza magáról" az ezzel kapcsolatos ügyintézést.Ezt leginkább úgy kerülhető el, hogy olyan kivitelezőt bízunk meg, aki közvetlen a gyártóval áll kapcsolatban, illetve hivatalos szakszerviz hátteret biztosít az adott terméknek. A telepített eszközök (napelem modulok, inverter) meghibásodásakor a kivitelező cég segítséget nyújthat. Többször fordult már, hogy egy cég ismeretlen helyről, olcsón szerzi be az anyagokat, és amikor meghibásodik a napelem vagy az inverter, akkor ki kell dobni, mert nincs garancia, nem tudják cserélni a hibás panelt, és időközben a telepítő cégnek is nyoma vész.Ezért érdemes olyan kivitelezőt választani, aki vállalja a termék gyártójával történő garanciális ügyintézést is!Sokan gondolják azt, hogy a napelemes rendszer telepítése után nincs vele további teendő, felkerül a tetőre és gond nélkül üzemel évtizedekig. Azonban ez nem így van! Ahhoz, hogy ez a nagy volumenű beruházás 8-10 év alatt megtérüljön,Komolyabb napelemes cégek már vállalják a rendszerek időszakos felülvizsgálatát (műszeres diagnosztika, fizikai szemrevételezés, hőkamerás vizsgálat), esetleg a napelem modulok letakarítását, mert a hatékony működés érdekében nem mindegy, hogy milyen állapotban vannak.Válasszon olyan kivitelezőt, aki aLátogasson el a szegedi Napelem és Elektromos Fűtés Szaküzletünkbe (Szeged, Pulz u. 37., Hétfő- Péntek 9.00-17.00), ahol szakértő kollégáink segítségével kiválaszthatja az Ön igényeire szabott napelemes rendszert!