Megunhatatlan bisztró kínálat az Art Hotel Szeged tálalásában

Elérhetőségek:

6720 Szeged, Somogyi u. 16.

+36-62/592-888

recepcio@arthotelszeged.hu



Nyitvatartás:

Hétfő - Vasárnap

7:00 – 22:00 +36-62/592-888Hétfő - Vasárnap7:00 – 22:00



Ebédidőben, ebben a fél órában mindenki szívesen lazít egy kicsit, tölti az időt kellemes környezetben és finom ételek társaságában. Sokszor az is problémát jelent, hogy hová vigyük el ebédelni üzletfeleinket Szegeden, ahol színvonalas ételeket kapunk kedvező áron, ráadásul még utazni sem kell túl sokat, hiszen a központban találjuk az éttermet. Ezeknek az elvárásainknak nem mindegyik vendéglátóhely fog megfelelni, ám egy biztosan: az Art Hotel Szeged Sanzon étterme.A változatosság gyönyörködtet! Mindenki megérdemel egy kis kényeztetést napközben, és mivel nem árt egy nap legalább egyszer meleg ételt ennünk egészségünk érdekében, változatos menüsorból öröm választani. Nem biztos, hogy ilyenkor paradicsomlevesre vágyunk betűtésztával vagy kelkáposzta-főzelékre pörkölttel. Ha ennél kényesebb az ízlésünk, válasszunk olyan éttermet, ahol odafigyelnek a minőségi alapanyagokra és fantáziadús fogásokkal örvendeztetnek meg minket!Mit szólna egy ízletes konyakos hagymaleveshez sajtos bagettel vagy tejszínes-kapros pennéhez füstölt lazaccal és salátával? Nem hangzik rosszul, ugye? Az Art Hotel Szeged bisztrókínálatában természetesen a magyaros ízek kedvelői is megtalálják kedvenceiket, lesz vörösboros marhapörkölt és rántott csirkecomb is. A legfrissebb étkezési trendeket követőknek szintén kínálnak étkeket, a street food jegyében van csirkés tortilla, csilis bab vagy éppen grillen készült hús. A húsmentesen étkezőkre is gondoltak, akiknek többek között olyan fogásokat ajánlanak, mint a gnocchi francia lecsóval és mozzarellával grillezve.„A bisztrókínálatban az étterem elmúlt öt évének slágerételei szerepelnek, ráadásul nem kisebbek az adagok, mint az à la carte étlapunk fogásai esetében" – mondta el, a Sanzon étterem könyhafőnöke. „Három fogást 2400 Ft-os áron kínálunk, de ha valaki például csak egy főételre szeretne beülni hozzánk, az 1650 Ft-ért választhat magának a kínálatból" – tette hozzá a séf. Ha a bisztrómenü kínálata nem lenne elég, ebédidőben a teljes à la carte választék is elérhető, akárcsak a félpanziós vendégeknek kínált menü. A fogásokat pedig nem svédasztalosan tálalják, hanem pincérek szolgálják fel, hogy teljes legyen a kényelem.Érdemes tehát betérni az Art Hotel Szeged éttermébe fél tizenkettő és délután három óra között, mert ínycsiklandó finomságok várnak mindenkire. A szálloda vendégszeretetét pedig mi sem tükrözi jobban, mint az ebéd után feltálalt kávé vagy dzsúsz, amelyre mindenki a hotel vendége, ráadásul az autóval érkezők kétórányi parkolást is ajándékba kapnak. És ha Ön esetleg csak egy kávéra ugrik be, akkor is nagy a csábítás megkóstolni valamelyik isteni desszertet: a brownie vörösáfonyával és vaníliafagylalttal bizony ellenállhatatlan, ahogyan az almás rétes vaníliasodóval is. Legyen Ön is a vendégük!