Villeroy & Boch Asztali Kultúra Márkaüzlet

Szeged, Kölcsey utca 2.

Telefon: 06-20/258-3841, 06-62/310-963.

Email: villeroyszeged@invitel.hu

Facebook, Instagram: villeroyszeged Szeged, Kölcsey utca 2.Telefon: 06-20/258-3841, 06-62/310-963.Email: villeroyszeged@invitel.hu

(x)

Akárcsak a ruházat vagy a lakásdizájn terén, az asztali kultúrában is léteznek trendek és divatirányzatok. Ennek egyik ékes képviselője a Kölcsey utcai Villeroy & Boch Asztali Kultúra Márkaüzlet . A szegedi üzlet – az országban csupán három másik üzlettel együtt – a nagy múltú, 1748 óta működő, német Villeroy & Boch porcelángyár termékeit forgalmazza immár 13 éve.A termékek Németországban egyedülálló, speciális gyártási folyamat során készülnek. A cég asztali kultúra üzletágát sokan még nem ismerik, és összetévesztik a hódmezővásárhelyi szaniteráru-gyártással.Étkészleteket, evőeszközöket, kristálypoharakat, ajándéktárgyakat, valamint terítőket és asztali futókat kínálunk vásárlóinknak – mondja Novákné Halász Anna, aki 2 éve tulajdonosként vezeti a családi vállalkozást.Az üzlet mottója: „Mert a szépet mindenki szereti!" Nem véletlenül, hiszen a Villeroy termékei között minden korosztály megtalálja a saját stílusához illőt. Azonban nemcsak luxust kínál, hanem nagy választékban elérhető árú minőséget is. A Villeroy & Boch a fiatalok felé is nyit modern, formatervezett termékeivel, amelyek a hétköznapokban, de ünnepekkor is alkalmasak az étkezőasztal esztétikus megterítéséhez. A mai kor kihívásainak megfelelő gyártási technológiával készült trendi, minőségi porcelán- és kristályüveg termékei bírják a mosogatógépet, mikrohullámú sütőt. Strapabíróak, nem csempülnek, nem mattulnak.A márka húsvéti és karácsonyi kollekciója méltán világhírű, a törzsvásárlók véleménye alapján verhetetlen, nincs másik termék, ami hozzá foghatóan gyönyörű.A belvárosi üzlet rendszeres akciókkal, törzsvásárlói kedvezménnyel, ajándékutalvánnyal, az országban egyedülálló nászajándék-szolgáltatással, és természetesen hozzáértő szakmai tanácsokkal, ötletekkel segíti a vásárlást. Lehetőség van egyedileg összeállított készletek katalógusból történő megrendelésére is. Húsvéti és karácsonyi kollekcióiba tartozó termékei kitűnő céges ajándéknak bizonyulnak, akár dolgozóknak, akár vállalkozói partnereknek szánják.A köztudatban nem elterjedt, étkezéskor használatos, a kés tárolására alkalmas késpihentető mellett gyermekétkészletek, formavédett bögrék és kanalak is sorakoznak a polcon – mutatja Hódi Edina üzletvezető.Az üzletben minden olyan terméket megtalálni, ami az igényes, minőségi asztali kultúrához hozzátartozik.Cikkünkre hivatkozással 10% kedvezményre jogosultak a vásárlók az üzlet teljes árukészletére, amelyet 2019. március 15-ig tudnak igénybe venni!