Mi a titka a napelemes rendszerek töretlen népszerűségének?

Magyarországon a napsütéses órák száma átlagosan 1800 – 2000 óra/év között van.

Adatok forrása: www.mekh.hu

0 %-os kamat

minimális induló költségek

mindössze 10 %-os önerő szükséges

500.000-10.000.000 Ft összeg igényelhető

5.000.000 Ft hitelösszegig jelzálog bejegyzés sem szükséges az ingatlanon

akár 20 éves futamidőre



Ez egyrészt annak köszönhető, hogy hazánk a megújuló energiákat illetően különösen gazdag természeti erőforrásokban és rendkívüli adottságokkal rendelkezik. A nap-, földhő-energia, valamint a termál-vízkészleteket tekintve országunk kimagasló értékekkel bír.Másrészt a rendelkezésre álló erőforrások mellett a piaci környezet is magyarázatot adhat a bővülésre.A technológia rohamosan fejlődik, ezáltal az egyre jobb minőségű napelemes rendszerek elérhető árakon kerülnek piacra, valamint magánszemélyeknek is szólnak az Eu-s és állami támogatások (egyelőre kamattámogatás formájában).A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) elemzései szerint a háztartási kiserőművek összesített kapacitása egy év alatt 46% százalékkal emelkedett. 2015-ig évről évre duplázódott a napelemes kis erőművek száma, ez a lendület továbbra is kitart, 2017-ben már MagyarországonHMKE-t(háztartás méretű kiserőmű) regisztráltak. Az előrejelzések szerint a növekvő tendencia nem változik. Ez köszönhető annak, hogy egyre többen élnek a lehetőséggel, hogy egy napelemes rendszer telepítésével 0 Ft-ra csökkentsék az áram számlájukat.Az szabad szemmel is jól látható, hogy amerre jár az ember, gombamód szaporodnak a házak tetején a napelemes rendszerek. Viszont azzal a ténnyel is számolni kell, hogy az elektromos közhálózat nem ilyen jellegű használatra (hálózati visszatáplálásra) lett tervezve, a szolgáltatók nincsenek felkészülve a dömpingre és egyáltalán nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudják tartani a lépést a növekedés ütemével. Akár ez a napelemes rendszerek telepítésének korlátozásához is vezethet, illetve a jövőben nagyon jelentős – és költséges- fejlesztéseket kell megvalósítani az elektromos közhálózaton, hogy további napelemes rendszerek létesülhessenek.Amennyiben szeretne napelemes rendszert telepíttetni, érdemes időben elkezdenie a tervezést, mert a megrendelés és az üzembe helyezés között hónapok telhetnek el.1. A folyamat a helyszíniés a napelemes rendszer megtervezésével kezdődik.2. Ezután az áramszolgáltató felé, amelyben jelezni kell, hogy az adott ingatlanon napelemes rendszer telepítését tervezi. A szolgáltató válaszul visszaküldi az, amelyben rögzíti, hogy az adott ingatlan alkalmas-e műszakilag a beruházásra, illetve szükséges-e valamilyen fejlesztés (pl. hálózatbővítés).3. Az ajánlat alapján a villamos tervező elkészíti a, amelyet továbbítani kell az áramszolgáltató felé. A jóváhagyást követően következik a szerelés.4. Az elkészült napelemes rendszert készre kell jelenteni a szolgáltatónál, aki ezt követően egy, amivel mérhető a napelemes rendszer visszatáplálása is.Mi alapján érdemes napelemes kivitelező céget választani? Legtöbbször az ár alapján mérlegeljük az egyes cégek ajánlatait, de ez sokszor tévútra vezethet. Érdemes az alábbi szempontokat is figyelembe venni a kiválasztásnál:érdemes szereltetni, aki akkor is könnyen elérhető, ha később esetleg probléma merül fel a rendszerben.nyújtson: a tervezés, áramszolgáltatói ügyintézés, kivitelezés és karbantartás is egy kézben valósul meg.megbízható, lehetőleg európai gyártású termékek, amelyeknek van magyarországi képviseletük és szervizhátterük.a napelemes rendszereket időnként érdemes átnézetni (műszeres diagnosztika, fizikai szemrevételezés, hőkamerás vizsgálat), a napelem modulokat letakarítani, mivel milliós értékű beruházásról van szó, nem mindegy, hogy milyen állapotban van.üzemeltetés során sokat számít, hogy meghibásodás esetén ugyanahhoz a céghez fordulhatunk, aki a rendszert is szerelte.A családi ház korszerűsítését a legcélszerűbb megtakarításból finanszírozni, de akár hitel felvétele mellett is jó döntésnek bizonyulhat a beruházás, hiszen a megspórolt rezsitételek hosszabb távon refinanszírozzák a hitelt.Erre kiválóan alkalmasmelyet energetikai fejlesztésekre - így napelemes rendszer megvalósítására is – igénybe lehet venni a piaci hiteleknél kedvezőbb feltételekkel:Lényegében részletfizetéssel (kamatköltségek nélkül) valósíthatja meg beruházását úgy, hogy a háztartás havi kiadásai nem nőnek, hiszen a beruházással azonnal csökkenti rezsikiadásait.