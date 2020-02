Miért éri meg a szegedi ingatlanvásárlás?

Ingatlanvásárláson gondolkodik? Nem ragaszkodik feltétlenül lakóhelyéhez, inkább a hosszú távú lehetőségek érdeklik?

Budapest minden szempontból jó választás, sokan mégis inkább a vidéki nagyvárosok iránt érdeklődnek. Nem csak a természet közelségének apropóján, hanem az élhető városkép és a rengeteg szórakozási, oktatási és elhelyezkedési lehetőség miatt örvend például Szeged is nagy népszerűségnek. A közelben talán csak Kecskemét haladja meg kedveltségét, ahol az ingatlanárak valóban elképesztő magasak. Szegeden viszont más a helyzet.

Ingatlanvásárlás megfizethető áron

Az ingatlanvásárlás iránt érdeklődők számára elsődleges szokott lenni az, hogy mennyire mélyen kell a zsebbe nyúlni. Ugyan a családi segítség, vagy az esetlegesen örökölt anyagiak sokat lendíthetnek az otthonteremtésen, de sokan vannak azok is, akik a hitelintézetek ajánlatait választják. Persze saját igényeinktől is függ, hogy mennyi az annyi. Egy jó állapotban levő panelt már 20-25 millióért meg lehet vásárolni. Más a helyzet, ha családi házban gondolkodunk, ekkor ugyanis az árak gyakran 35-40 milliónál indulnak. Persze nem mindegy az elhelyezkedés sem. Ahányan vagyunk, annyiféle elképzelésünk van az ideális otthonról. A belváros nyüzsgése nem mindenki számára megnyerő, így a kertvárosi részek és Szeged agglomerációja is minden korábbinál nagyobb népszerűségnek örvend.

Befektetési célú ingatlanvásárlás az anyagi biztonságért

Szeged, hasonlóan más nagyvárosokhoz, gyakori célpontjának számít a befektetési jelleggel ingatlant vásárlóknak. Nem véletlen, hiszen Szeged az ország egyik oktatási központja, ahol hazai és külföldi diákok is szép számmal megfordulnak. Az átlagos árakon kínált panelek kifejezetten jó választásnak bizonyulnak ahhoz, hogy albérlet céljából kiadásra kerüljenek. A havonta elkérhető 80-120 ezer forint hozzájárul az anyagi biztonsághoz és folyamatos bevételforrásnak bizonyul.

Élhető városkép, természet

Szegedet nem csak a napfény városaként ismerhetjük, hanem történelmi épületei, kulturális lehetőségei és oktatási intézményei is mind mellette szólnak. Ha kiszakadnánk kicsit a mindennapi rohanásból, a Tisza partja közelebb visz a természethez és évszaktól függetlenül elvarázsol. A város területén azok is megtalálhatják számításukat, akik a kertvárosi környezetet kedvelik, hiszen agglomerációja egyre nagyobb mértékben növekszik.

Elhelyezkedési lehetőségek

Ingatlanvásárlás során sokak számára döntő szempont az is, hogy milyen munkalehetőségek várhatóak az érintett városban. Szeged e területen remek választásnak bizonyul, hiszen a kereskedelem, vagy például a szolgáltatóipar is virágzik. Turizmusának köszönhetően a tavasztól őszig terjedő időszakban sokan látogatnak területére, ami plusz bevételt jelent azok számára, akik a vendéglátásban tevékenykednek. Területén bármilyen végzettséggel megtalálható a megfelelő állás, a jövedelmek pedig biztosan magasabbak, mint a kisebb településeken.

Szegedi ingatlanvásárlás kapcsán is megéri a Startlak.hu szerint az apróhirdetéseket böngészni. Ha olyan weboldalt választ, ahol folyamatosan frissülő ajánlatokkal találkozik, akkor a szűrési feltételek beállításával hamar rábukkanhat az igényeinek és lehetőségeinek egyaránt megfelelő hirdetésekre. Legyen szó otthonteremtésről vagy befektetésről, a Szegedhez hasonló nagyvárosok rendszerint nem okoznak csalódást. Ismerje meg az aktuális ajánlatokat az internet kínálta kényelmet kihasználva!

