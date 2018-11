Mikulás-móka a Szeged Plazában!

(X)

Nagy fehér szakáll, piros ruha és óriási zsák. Tudod, kire gondolunk? A gyerekek kedvenc téli alakja, a Mikulás idén december másodikán a plázába látogat! Ha szeretnél találkozni vele, vagy a családdal jönnétek el hozzánk, lesz alkalom megsúgni a télapónak a titkos vágyakat és álmokat. Versmondásra és fotózkodásra is lesz lehetőség, így egy közös szelfivel megörökíthetitek a legszebb pillanatokat.Egy varázsdoboz is vár 13:00-17:00-ig, amelybe ülve jobbnál-jobb képeket készíthetsz. Egy kis mókához lenne kedved? Vicces kiegészítők széles tárháza várja, hogy magadra öltsd és bolondozz egy kicsit. Ha pedig végeztél, az elkészült fotókat haza is viheted, így egy örök emléked marad a Mikulás-napi élményekről. Ezek a képek ajándéknak sem utolsók, meglepheted vele barátaidat vagy családtagjaidat is. Keresd fotóboxunkat a földszinten!Színes programjaink ingyenesen látogathatók ezen a napon, ahol arcfestéssel, kézműves-foglalkozással, illetve állomásos gyermekprogrammal készülünk. Itt minden apróság bemutathatja rátermettségét és kézügyességét, arcfestőink pedig megvalósítják a kicsik álmait is. Aki akar, cicává vagy akár oroszlánná is átváltozhat egy kis festék segítségével.Várunk a Szeged Plazában az ünnepi időszakban is, kerülj velünk együtt karácsonyi hangulatba!