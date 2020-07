Milyen klímát vegyek?

Amikor megérkezik a várva várt nyár, megérkezik vele a kevésbé áhított kánikula is. A meleg időjárás nem feltétlenül olyan élvezhető a lakásunkban, mint a napsütötte tengerparton, úgyhogy, amennyiben nem szeretnénk egész nyáron arra várni, hogy mikor hűl már le az idő, akkor érdemes klímaberendezést vásárolni.

De milyen klíma jelentheti számunkra a tökéletes választást?

Alapvetően kétféle klímaberendezést különböztetünk meg: a mobilklímát és split klímát. A mobilklíma egy egységből áll, amelyet csupán el kell helyeznünk abban a helyiségben, ahol a legtöbbet tartózkodunk. A split klímák legtöbbször két egységből, egy külső és egy belső egységből állnak. Az ilyen készülékek beüzemelése minden esetben szereléssel jár. Hogy számunkra a kettő típus közül melyik az optimális, az több szempont alapján derülhet ki; mindkét típusnak megvannak az előnyei és a hátrányai is.

A mobilklíma elnevezés beszédes, legfőbb tulajdonsága a mobilitás, habár ez csak részben igaz; mivel az ilyen készülék esetében is kell gondoskodnunk kivezetésről, így némi kötöttséggel számolnunk kell. Ha gyakran költözünk, albérletben lakunk, vagy nem áll rendelkezésünkre a split klíma megvásárlásához és beszereléséhez szükséges magasabb összeg, abban az esetben javasolt mobilklímát vásárolni. Azonban arról sem feledkezhetünk meg, ha az anyagi tényezőt vesszük figyelembe, hogy a hatékonysága alacsonyabb, így hosszú távon nem feltétlenül gazdaságos megoldás. Hátrányuk továbbá a magasabb zajszint, kisebb a teljesítményük, ráadásul az sem igaz teljes egészében, hogy a beüzemelésük „fúrás-faragás” nélkül elvégezhető, hiszen a meleg levegő kijuttatását meg kell oldanunk.

Megkülönböztetünk egy és két gégecsöves mobilklímákat. Az egy gégecsöves klímák teljesítménye kisebb, azonban csak egy kivezetésre van szükségük, a két gégecsöves változatoknál két kivezetés szükséges, ezért kétszer kell fúrnunk, viszont hatékonyabb megoldást kapunk. Létezik kültéri egységgel rendelkező mobilklíma is, ezek esetében a magasabb zajszint sem okoz problémát.

A split, vagyis osztott klímaberendezés beszerelése csakis szakemberrel történhet, emellett évi egy karbantartási díjjal is számolnunk kell. Ez a típus energiatakarékosabb, csendesebb, mivel a zajosabb külső egység a lakáson kívül helyezkedik el.

Megkülönböztetünk mono split és multi split klímaberendezéseket. Az első két egységből, azaz egy külső és egy belső egységből áll, a második típus esetében a külső egységhez több belső egységet is csatlakoztathatunk, ha például több helyiségbe szeretnénk klímát szerelni.

A split klímáknál lehetőségünk van távolról, wifivel is irányítani otthonunk hőmérsékletét, így kellemes hűvös várhat ránk, mikor a munkából hazaérünk. Ha multi split klímát választunk, a belső egységek hőmérsékletét egymástól függetlenül is be tudjuk állítani.

Mekkora teljesítményű klímára van szükségünk?

Általános szabály, hogy 100 Watt/nm teljesítményű klímával érdemes kalkulálni, azonban figyelembe kell vennünk a lakás adottságait is. Ehhez ajánlott gépésztervező szakember segítséget kérni, aki a lakás paramétereit, a szigetelést figyelembe véve pontos kalkulációval tud nekünk segíteni a választásban. Szerencsére ma már számos online kalkulátor is elérhető, amelyek képesek ajánlást adni a beállított paraméterek függvényében.

Mire érdemes még odafigyelni?

Először is, fordítsunk kiemelt figyelmet az elhelyezésre. Figyeljünk arra, hogy ne az ágyra, a kanapéra vagy az otthoni munkaállomásra érkezzen a hideg levegő, hiszen könnyedén megfázhatunk.

Érdemes minden helyiségbe külön klímát felszerelni, bár ez a lakásunk kialakításától is függ. Amennyiben egyetlen berendezéssel kívánjuk megoldani az egész lakás klimatizálását, az egyik helyiségben mindig hidegebb lesz.

A vízlevezetésre, szűrőberendezésre is figyelmet kell fordítanunk. A klímák nemcsak a hőmérsékletet változtatják meg, hanem tisztítják a levegőt is, ami nagyon hasznos, de ehhez megfelelően karbantartott, rendszeresen tisztított szűrőkre van szükség.

A külső hőmérséklethez képest maximum 6-8 fokkal hidegebbre állítsuk a készüléket! Az ennél nagyobb hőmérséklet-különbség jelentős terhelést jelent a szervezetünk számára.

Ha nemcsak hűteni, de őszi-téli időszakban fűteni is szeretnénk a klímával, akkor figyeljünk arra, hogy korszerű, inverteres, fűtésre optimalizált berendezést válasszunk.

