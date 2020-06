Milyen lépései, állomásai vannak a keresőoptimalizálásnak?

A keresőoptimalizálás egy összetett folyamat, de az egyik legjobban megtérülő marketingeszköz is egyben. Ismerje meg jobban a lépéseit!

A keresőoptimalizálás (SEO) az a folyamat, amelynek segítségével az internetes keresőkön (pl. Google, Bing, Yahoo) keresztül az internetezők rátalálhatnak a weboldalunkra. Webfejlesztési és a weboldal tartalmát érintő kérdésekkel egyaránt foglalkozik.

Első lépésként tervet kell készíteni, amelyben kitűzésre kerül, hogy milyen célokat kell elérni és ehhez milyen eszközökre van szükség. Gyakran az oldal fejlesztőjének bevonásával zajlik a munka. A meghatározott keresőkifejezések alapján megtervezik az oldal új felépítését, valamint a tartalmi elemeket. A terv végrehajtása több hónapig is eltarthat, mivel ez függ az oldal nagyságától és komplexitásától.

Jellemzően külön szokták szedni a keresőoptimalizálást kettő, vagy három részre. Az egyszerűség kedvéért most csak két folyamatot fogunk tárgyalni. Beszélhetünk on-site-ról, valamint off-site-ról. Az on-site optimalizáláskor magát a weboldalt változtatják meg, az off-site esetében hivatkozások (linkek) megszerzése a cél. A jó minőségű hivatkozások kiépítése nagy időbefektetést igényel. Számos keresőoptimalizálással foglalkozó cég csak az off-site-ra fektet hangsúlyt, azonban az on-site is rendkívül lényeges, mivel olyan elemeket is tartalmaz, amely nem váltható ki linkekkel. Egy oldal megfelelő struktúrájának kialakítása sokszor bonyolult, főleg a webáruházak esetében, de ha megfelelően végzi el a SEO-val megbízott cég, akkor jóval több kifejezésre (kulcsszóra) fog megjelenni az oldal.

Egy megfelelő cég folyamatosan, legalább hetente figyeli, hogy mi történik az optimalizálandó oldallal és az eredmények alakulásától függően módosítanak az eredetein, vagy új terveket találnak ki, új megoldásokat javasolnak. Minden SEO-val foglalkozó cég más szisztémát követ, így egyáltalán nem könnyű meghatározni, hogy melyikkel is lenne érdemes leszerződni. Számos ügynökség foglalkozik már Magyarországon Google keresőoptimalizálással és egyéni vállalkozók is nyújtanak ilyen szolgáltatást.

Melyik céget érdemes választani, ha az eredményes keresőoptimalizálás a cél?

A keresőoptimalizálóknak többféle stratégiája van: jellemzően a Google irányelveinek eleget tévő „white hat SEO”, és az irányelveket megkerülő „black hat SEO”. Utóbbi olyan módszerekkel szeretne előrébb kerülni a találati listákon, melyekkel nem ért egyet a Google. Az engedetlenség természetesen következményeket is vonhat maga után, ugyanis, ha a Google „rájön” ezekre a trükkökre, akkor szankcionálhatja is az adott weboldalt, ami azt jelenti, hogy jó pár hónapig, vagy akár évig is nem fog megjelenni a találati listákon semmilyen formában. Természetesen ez nem minden esetben van így, azonban, ha nem megengedett módszerekkel történik egy oldal keresőoptimalizálása, akkor jóval nagyobb az esélye annak, hogy valamilyen büntetést fog kapni és egy magára valamit adó vállalkozás nem engedheti meg magának, hogy semmilyen formában ne jelenjen meg a találati listákon, épen ezért érdemesebb a tiszta eszközökkel dolgozó cégek segítségét kérni, ha keresőoptimalizálásról van szó. A MOKEROPT Zrt. keresőmarketing ügynökség már több, mint 10 éve foglalkozik keresőoptimalizálással, így tapasztalatban nincsen hiány. Számos oldalt jelenítettek már meg a legkeresettebb, legnehezebb kifejezésekre az évek folyamán, tisztában vannak a weboldalak működésével, tudnak segíteni a szövegírásban, blog terv kialakításában, minőségi linképítéssel, ráadásul még garanciát is vállalnak munkájukra. Ha egy megbízható céget szeretne, ahol lelkiismeretesen végzik el a munkát, akkor válassza a MOKEROPT Zrt-t!

(x)