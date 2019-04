Mondja szépen: ,,ÁÁÁÁÁÁ", különben baj lesz!

(X)

Ínyvérzés, felcsúszó íny, mozgó fogak – ha ezekkel a tünetekkel találkozik saját szájában, valószínűleg fogágybetegség, ínygyulladás rombol a szájában. Nézzük, miért!A fogmosáskor vagy a spontán tapasztalt ínyvérzés oka egyszerű: a nyálban található bacilusok összekeverednek az étellel, és egy idő után fogkő alakul ki. Ezt félévente ajánlott szakemberrel eltávolíttatni, kezeletlenül ugyanis gyulladást okozhat, ennek a tünete az ínyvérzés. Szájvízzel, fogselyemmel, fogköztisztító kefével a fogkő kivédhető – magyarázzafogszakorvos.Ínysorvadásról a felcsúszott íny árulkodik. Ez két okra vezethető vissza: a páciens vagy rosszul mossa a fogát, vagy egy súlyosabb fog-ágybetegség húzódik a háttérben. Előbbi új tisztítási technikával, illetve néhány esetben ínyplasztikai műtéttel korrigálható. Utóbbi már a csont sorvadását jelzi. Itt már komoly fogágykezelésre van szükség: fogkő-eltávolítás, mélyebb tisztítás javasolt a gyulladás megfékezésére. Dr. Nagy Eszter hangsúlyozza, hogy ez a betegség nem visszafordítható, ezért soha nem szabad kezeletlenül hagyni.A harmadik, könnyen észrevehető jel a mozgó fog, amely egyértelműen súlyos fogágybetegségre utal. Kísérő tünete a kellemetlen szájszag, amely az ételmaradékok beékelődésének és a fogkőnek „köszönhető". A laza fog az elhanyagolt, gyulladást okozó fogkő miatt alakul ki. Ebben az esetben már az állcsont egy része is elpusztul, ezért képtelen tartani a fogakat. Itt is sürgető a szakszerű kezelés: fogkő-eltávolítás, mélyebb tisztítás, szájhigiénés szokások elsajátítása mellett valószínűleg antibiotikumra is szükség lehet.A gyógyíthatatlan betegség szigorú kontroll mellett kordában tartható. A szakember felhívja a figyelmet, hogy a fog-krémnél sokkal fontosabb a helyes tisztítási technika alkalmazása, illetve a kikerülhetetlen mélyebb tisztítás. Ha ez nem történik meg, az íny széleinél fájdalmas, gennyes duzzanat is kialakulhat, amely még az elvándorlásra is hajlamos.Ha ön is a végsőkig húzta a fogászati szék elfoglalását, ne habozzon, mert tényleg fogai bánják a hanyagságot! A szegedi Smile Dent Fogorvosi Centrum a legmodernebb technológiai eljárásokkal, korszerű eszközparkkal, tapasztalattal társuló szakértelemmel gyógyítja pácienseit.