Monkey's Bistro: ismert nemzetközi ételek és pizzakülönlegességek egy helyen

Pár évtized alatt a magyarok egyik kedvenc ételévé vált a pizza, más ételtípusokhoz képest toronymagasan ezt a fogást rendelik házhoz a legtöbbször, állítja a szegedi pizzapiac egyik meghatározó szereplője, a, aki kedveli az autentikus ízeket, és ha itthon valahol egy kiváló sütésű pizzáról hall, akkor azért hajlandó elutazni is. Emiatt nem meglepő, hogy nemrég Szegeden megnyitottaA bisztróhoz az éttermekbe járók a minőséget, innovációt társítják. Hogyan lehet a pizzából az eddiginél is „többet" kihozni?: Más vállalkozásaimon keresztül már 15 éve foglalkozom pizzakészítéssel, ezért tapasztalatból tudom, hogy nemcsak a házhoz szállításnál, de az étteremben is szívesen fogyasztják a vendégek, ezért szerepel a Monkey’s Bistro étlapján is. Mivel népszerű étel a pizza, ezért szerettem volna, hogy az ételérzékeny vendégeink is fogyaszthassák. Ezért saját lisztkombinációkat kísérleteztünk ki, így a tészta összetétele alapján. Vendégeink visszajelzései pedig megerősítették döntésemet. Nagyon jó érzés azt látni, hogy például egy gluténérzékeny vendégünk élete első pizzáját nálunk eheti meg.Tavaly. Ez inspirálta a Monkey’s Bistro megnyitására?: Talán ez adta meg azt a bizonyos utolsó lökést. Öt évvel ezelőtt indult el Szegeden a pizzakiszállító Pizza Monkey vállalkozásunk, amely azóta a város ismert márkája lett. A fogyasztók visszajelzései kedvezőek, de még többet akartam tudni ismertségünkről, ezért piackutatást végeztettem (Kantár-Hoffmann), és kiderült, hogy idén már a szegediek többségének kedvelt ételfutár márkája, igazi love brandje lettünk. Ez megerősített abban, hogy érdemes a pizza sokoldalúságát a kellemes környezetű Monkey’s Bistróban is megmutatnunk. Mindkét cégnél folyamatosan figyelünk a minőségre, mert azt vallom, hogy a vendégnek csak olyan ételt kínálhatunk, amit én is szívesen megennék.A firenzei mesterkurzus elvégzése után miben változtatott a pizza készítésén?: Olaszországban megerősödött a minőségi vendéglátás iránti elkötelezettségem. A firenzei mester az autentikus olasz minőségi vendéglátás nemzetközi terjesztésén dolgozik, ezért tanítja a pizzakészítés eredeti technikáját, és javasolja a legjobb olasz alapanyagok használatát. Erre támaszkodva válogattuk ki a Monkey’s Bistro olasz alapanyagait (San Marzano paradicsomszósz, San Daniele 36 hónapig érlelet sonka, Parmaggio sajt) és természetesen olasz, a Marana Forni gyárban készült fatüzeléses kemencét vásároltunk, aminek 450-500 fokos forrósága szükséges a roppanós pizzaszélek eléréséhez.Pizzakészítő mesternek vagy sikeres vállalkozónak tartja magát?Egy kisvállalkozásnál ez azt hiszem szétválaszthatatlan. Mindkettőben erősnek kell lenni. Tizenöt éve döntöttem úgy, hogy a multinacionális cégeknél megszerzett tapasztalataimat saját vállalkozásokban akarom hasznosítani. 2005-ben többek között belefogtam a nyári fesztiválok vendéglátásába (Sziget, Balaton Sound, Volt, EFOTT) így a bulizók idén is jóllakhatnak az általunk kínált pizzaszeletekkel. Ezután jött a pizzakiszállítás, nemrég pedig megnyílt a 80 férőhelyes, nyáron hangulatos teraszú bisztró. Mindehhez azonban kell egy biztos háttér, a családom és a munkatársaim. Ötvenfős állandó csapattal dolgozunk, azért, hogy nálunk mindenki ne csak jóllakjon, hanem kellemesen töltse el az étkezését családjával vagy barátaival.Miről ismerhető fel az autentikus pizza?NN: Olaszországon belül is több típust sütnek, nemzetközileg a nápolyi vált ismertté, miközben van a firenzei vagy a római is. Ez utóbbi tésztája egyenletesen vékony, és jellemzője, hogy kétszer sütik. A nápolyi és a firenzei típusú pizzák hasonlítanak egymásra, a széleik kicsit vastagabbak, és befelé vékonyabb, kicsit nedvesebb a tésztájuk, míg a széleik kellemesen roppannak. Azt tapasztalom, hogy egyre több vendégünk keresi az olasz vékonytésztás, szélen roppanós pizzát, és a legtöbbször az első falatnál kissé megállnak, ízlelik a tésztát, mint egy finom bort. Nos, ez az az élmény, amit szeretnénk megadni vendégeinknek.