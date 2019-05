Múzeum az iskolában - iskola a múzeumban

(X)

A Nemzeti Tehetség Program keretében nyert pályázati támogatást a Koszta József Múzeum, amiből egy rendhagyó, hatvanórás iskolai órakereten kívüli tehetséggondozó programot hoztak létre. A foglalkozások célcsoportja a Koszta József Általános Iskola 1/a osztálya volt, a közös munka szeptemberben kezdődött, és a tanév végéig, júniusig tart majd.– Nagyon szeretnénk a programot végigvinni az elkövetkező időszakban, években is ugyanezzel az osztállyal, így mérve le annak kifutási eredményeit, szerepét a tanulók életében, kreativitásában, érdeklődésében, várható hozadékát is nyomon követve – mondta el Beke Mari. A múzeumpedagógus az úgynevezett mobil, kihelyezett órákon múzeumi, művelődéstörténeti ismereteket adott át a gyerekeknek művészeti, kreatív alkotói folyamatba ágyazva, ami élményszerűvé tette az elméleti tudás elsajátítását.– A tehetséggondozó program célja elsősorban nem a művésszé nevelés, hanem a művészetet értő, szerető, az iránt érdeklődő, fogékony személyiség nevelése, alakítása, aki igényes környezetére, aki nyitott az értékek felfedezésére – tette hozzá a múzeum igazgatója, Farkas László Róbert.Az élményszerű elméleti ismeretszerzés eredményesnek bizonyult, a gyerekek mindenre emlékeztek, a csupán hallott és szemléltetéssel illusztrált művelődéstörténeti alapinformációkat, tudásanyagot tökéletesen memorizálták, emellett pedig alig várták, hogy újra alkothassanak. – A kicsik hétről hétre nagy izgalommal várták az órákat, kíváncsiak voltak, hogy most vajon milyen technikával fogunk dolgozni, mit fogunk készíteni. Igyekeztünk változatossá tenni a foglalkozásokat, az év során számos történelmi kor és kultúra emlékeivel, sajátosságaival, találkoztak a gyerekek, sokszor eredeti, múzeumi gyűjteményből kiemelt tárgyakon keresztül is. Megismerkedtek az őskori emberek, a görögök, a honfoglaláskor művészetével, a kínaiak találmányaival, tusfestészetével. Volt szó az afrikai és az ausztrál törzsi művészetről is a program keretében, a magyar néphagyomány, népművészet megismerésére pedig felkeresték a múzeumban berendezett szentesi Mesterségek utcája című kiállítást. Itt busómaszkot készítettek, emberfej alakú tárolóedényt mintáztak agyagból, anyák napjára pedig virágot nemezeltek – mesélt a tehetséggondozó program részleteiről Beke Mari.A program június 12-én egy családi nappal zárul, amikor a szülőkkel együtt a Péter Pál Polgárházban alkothatnak a gyerekek. Itt egyúttal kiállítják az év során készített alkotásokat, és a szülők, érdeklődők is betekintést nyerhetnek az egész évben megvalósult közös múzeumi munkába.