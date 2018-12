Na tessék! Ez van, ha apu főz!

Ja, és hallottam, amikor anyukám mondta apukámnak, hogy december 23-án is biztosan itt eszünk, mert akkor még nagyobb lesz a kínálat karácsony alkalmából, még halászlé is lesz az asztalon, és neki semmi kedve a repülő halpikkelyeket levadászni otthon a konyhában. Ezért otthon nem is lesz halászlé, csak ha rendelünk valahonnan. És innen pont lehet rendelni. Szóval, ha apukám akar karácsonyra halászlevet, akkor rendeljen időben! Punktum.

Vasárnap déli 12 órakor a patikatisztaságú konyhában nincs leégett rántásszag, nem lógnak tésztadarabok a falról és a mosogató sem dugult el. A többfogásos, mennyei ebédet a kisimult arcú anyu dicséri a legjobban. A jóllakottságtól mindenki mosolygós és boldog. Hát kérem, ez van nálunk, ha apu főz! Pedig nem is ért hozzá.November eleje óta minden vasárnap beülteti a családot az autóba, 10 percet kocsikázunk, aztán elkezdünk enni. Ezt imádom a legjobban a hétben! Bármit ehetek, amit az asztalon látok, mindent megkóstolhatok. De a legjobb, hogy anyukám ilyenkor nem idegbajos, hogy nem lesz kész az ebéd időben, mert még krumpli sincs pucolva és neki senki sem segít. És apukám sem zsörtölődik, hogy már megint miért neki kell velünk játszani meg tanulni, mert anyukám nem ér rá. Szóval ilyenkor csupa harmónia minden.Mi a tesómmal krémlevessel kezdünk, anyuék raguval. Aztán apu rendszerint ráveti magát a pörköltre, mi meg vagy rostonsültet eszünk, vagy rántott húst, anyu a töltött húsokért van oda. Bár most kitalálta, hogy vegán lesz, és csak tésztát töm magába, meg egy csomó párolt zöldséget. Engem meg nem érdekelnek a húsok, hiába olyan gusztusosak, inkább a sült krumplira szavazok meg a sütire. Szeretem én azt is, amit anyukám süt otthon, no de itt van kinderszelet, meg almáspite, a kedvencem pedig a túrórudi szelet. És nem a cukiból van ám, itt készül! Csak azt nem értem, hogy miért az a neve ennek a műfajnak, hogy svédasztal, amikor nem is svéd kaják vannak és mi mind magyarok vagyunk...Anyu elégedett, mert korlátlan italfogyasztás mellett szerinte ez egyáltalán nem kerül sokba, főleg, hogy én fél áron, a hároméves kisöcsém meg ingyen eszik. Ha előre foglalunk helyet, még olcsóbb.Apu elégedett, mert ihat bort, sört, és anyukám vállalta, hogy majd ő vezet hazafelé, ha már apukám bevállalta a vasárnapi ebédet.Én elégedett vagyok, mert senki nem szól rám, hogy ne válogassak vagy torkoskodjak.Az öcsém? Már el is aludt a kocsiban. Ő is elégedett...