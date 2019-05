Napi 200 ezer forint várja mától a Borsban!

(X)

Újabb pénzesővel érkezik mától Bors Kapitány. A legutóbbi nagy sikerű játéka után rögtön itt a következő, ami május hatodikától öt héten keresztül kápráztatja el a Bors és a Délmagyarország leghűségesebb játékos kedvű olvasóit. A tét elképesztő: naponta minimum 200 ezer forintot, az öt hét alatt 6 millió forintot vihetnek el azok a szerencsés nyertesek, aki rendszeresen vásárolják a Borsot.Minden nap egy három számjegyből álló heti nyerő kódot talál a játékoldalon, a címoldalon pedig egy matricát szintén három számmal, ezeket hasonlítsa össze. Ha a matricán mind a három szám egyezik a nyerőkóddal, akkor máris hívja a játékirodát. Ha csak egy vagy két számjegy egyezik a matricán a heti nyerőkóddal, feltétlenül rakja el, hiszen nem csak egy matricával nyerhet. A következő napokon még megtalálhatja a heti nyerőkód hiányzó számjegyeit.Naponta 200 ezer forinttal lehet gazdagabb, ha aznap ön az egyedüli nyertes, de ha többen tudták kirakni a heti nyerőkódot, akkor is minimum 50 ezer forint a nyereménye. Az öthetes játék során, ha bármely napon előfordul, hogy nem lesz nyertes, akkor a másnapi nyereményalap ezzel az összeggel több lesz, így ha Fortuna önre mosolyog, akár 400 ezer forintot is nyerhet. Sőt, ha továbbra sincs, aki kirakná a heti nyerő kódot, másnap további 200 ezer forinttal nő a tét és így tovább. A biztos pénznyereményhez azonban most szükség lesz a gyorsaságára is ugyanis, ha egy nap több nyertes van, csak a játékirodánkat leggyorsabban tárcsázók kaphatják meg az 50 ezer forintos minimumnyereményt – mesélte a Bors vagány pénzosztója, majd hozzátette: azok is játékban vannak, akik nem nyertek a napi játékon, mert indulhatnak az egymillió forintos fődíjért.A Délmagyarország olvasói hetente két alkalommal, minden kedden és csütörtökön is megtalálják a lapban azt a játékszelvényt, amivel pályázhatnak az 1 millió forintos fődíjra. Érdemes hát vásárolni a Borsot és a Délmagyarországot is, mert csupán egy mozdulattal rengeteg pénz ütheti a markát – és még a fődíjra is esélyes! – fűzte hozzá a kapitány. Az első játékszelvényt keresse a holnapi Délmagyarországban!