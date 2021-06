Nem lát a szemüvegétől? Vegyen Varilux X szériás multifokális szemüveglencsét a Prágai Látszerészetben!

Szemüvegesként nem könnyű egyszerre okostelefonon, tableten és asztali számítógépen is dolgozni úgy, hogy közben minden távolságváltás könnyű, az éleslátás azonnali legyen. A Prágai Látszerészetben már kapható Varilux X szériás multifokális szemüveglencse, ami erre is tudja a megoldást. A Prémium változatok most 1+1 pár akcióban kérhetőek.

A modern életforma velejárójaként párhuzamosan egyre több feladatot végzünk és gyorsan váltogatunk közöttük. Az éleslátásra tehát fokozottan szükség van – főleg közeli, karnyújtásnyi távolságban. Ezért kiemelten fontos, hogy a különböző távolságok közötti váltás gyors és zökkenőmentes legyen. A Varilux X series szemüveglencséket megalkotó Essilor fejlesztői csapat erre a karnyújtásnyi távolságon belüli zónára fókuszálva még dinamikusabb látásélményt biztosít – ráadásul a vásárlók igényeire szabva. Az Essilor forradalmi technológiának hála a Varilux X series szemüveglencsével megszűnik a hinta effektus, és mozgás közben is garantált az egyensúly. A két szem fiziológiai különbségeinek figyelembevételével extra széles látóteret biztosít viselője számára. Az Xtend technológiát alkalmazva 7 Nanoptix részecske közös optimalizálásával a tekintet elfordítása nélkül több távolságra is lehetséges az éleslátás. Vagyis önnek váltáskor felesleges azt keresgélnie a fejével, hogy a szemüvegen keresztül hol lát végre élesen. És az új technológia még nem minden! A személyre szabásban is új dimenziót teremt a Varilux X series. Különböző mérések segítségével a Varilux X multifokális szemüveglencséket a viselők anatómiai jellemzői alapján tudják optimalizálni. Egy tabletes szemkövető teszt segítségével pedig még a szemüvegviselők saját, jellegzetes közeli tekintési szokásai szerint is személyre szabhatóak a lencsék. A még tökéletesebb látás érdekében a keret adatainak és egyéni viselési paramétereinek a figyelembevételére is van lehetőség, valamint egyes üzletekben századdioptriás pontosságú szemvizsgálat is elérhető. Így összességében egy 100 százalékban a szemüvegviselő igényeire szabott, többszörösen optimalizált látásélményt tapasztalhat. Az Essilor szakértő partnerei nem csupán a világ vezető multifokális lencsemárkáját és az Essilor legmodernebb innovációs termékeit kínálják, de szaktudásukra és mérési eljárásukra alapozva biztos lehet benne, hogy önnek a lehető legoptimálisabb megoldást javasolják. Próbálja ki Ön is a Varilux X series termékeket a Prágai Látszerészetben, ahol a SZÉP-kártya mindhárom zsebéből kifizetheti az itt igénybevett szolgáltatást: például a kontaktlencse-illesztést vagy a komplett szemvizsgálatot. Sőt! A szaküzlet webáruházán keresztül 15 százalék kedvezménnyel vásárolhat minőségi napszemüvegeket. Elérhetőség:

Prágai Látszerészeti Műhely és Szemüvegszerviz

6722 Szeged, Bartók tér 11.

Tel.: 06-62/321-587

Mobil: +36-30/622-7861

www.pragailatszereszet.hu