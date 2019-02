Nem csak nyaralni mennénk Horvátországba - Külföldre terjeszkednének a hazai webshopok

Noha egyelőre csak a legnagyobb e-kereskedők működtetnek idegen nyelvű webáruházakat, szakértők szerint hamarosan ez megváltozhat. Az A hazai e-kereskedelmi környezet kifejezetten kedvező a webáruházak számára, a fokozódó verseny miatt azonban sokan úgy érzik, hogy a külföldi piacnyitás képes biztosítani a hosszú távú sikereket. Habár vonzónak tűnhet a piacszerzés a kontinens vezető államaiban, ahol a népességszám sok tízmilliósra tehető, ezeken a piacokon a kívánt piaci részesedés megszerzése rendkívül költséges. Ezért a hazai e-kereskedők elsősorban a szomszédos országok, illetve a CEE régió államai felé fordulnak. Egyre nagyobb figyelem övezi az EU tagsággal rendelkező jugoszláv utódállamokat, Horvátországot és Szlovéniát.Noha egyelőre csak a legnagyobb e-kereskedők működtetnek idegen nyelvű webáruházakat, szakértők szerint hamarosan ez megváltozhat. Az Extreme Digital horvát webáruháza jó példa arra, hogy megfelelő exporttervvel, versenyképes logisztikával és ügyes marketinggel a hazai webáruházak képesek piaci részesedést szerezni a szomszédos országokban.

A hazai e-kereskedelem 18 százalék körüli növekedése jelentős mértékben megelőzi az európai átlagot, ami elsősorban annak tudható be, hogy az e-kereskedelmünk a felzárkózó piacok sorába tartozik. Szakértők szerint az online kereskedelem legfőbb mutatói kifejezetten pozitívak, ami biztosítja a további növekedést is; az átlagos kosárérték mellett a vásárlási gyakoriság és a vásárlói bázis növekedése is jelentősen hozzájárul az összesített e-kereskedelmi teljesítményhez. Habár némi lassulással kell számolni a növekedésben, a hazai online kiskereskedelem továbbra is jelentős ütemű bővülést könyvelhet el.2018-at nagyban meghatározta a legerősebb szereplők versengése. A piacvezető webplázák minden alkalmat kihasználtak, hogy hangzatos névre keresztelt leárazások kampányokat indítsanak. Ezekkel a kis webáruházak nem kelhetnek versenyre, de a közepes méretű erőforrásokkal rendelkező online boltok is óvatosak kell, hogy legyenek.Esetükben a leárazások finanszírozása akár a profitráta csökkenését is előidézheti, ha az elért vásárlókat nem tudják rövid idő alatt visszatérő vásárlókká avanzsálni. Nem csoda tehát, hogy a nagyobb tematikus webáruházak is óvakodnak az árversenytől, és meg sem kísérlik túlszárnyalni a nagy webplázák akcióit.A 2018-as fekete péntek is változásokat eredményezett a hazai e-kereskedelemben. Míg korábban jellemzően egynapos kereskedelmi őrületről beszéltünk, mára egyre inkább megváltozik ennek a jellege. Mivel számos webáruház többnapos, sőt többhetes fekete pénteket hirdetett, így a médiavisszhang is megoszlott.Ennek ellenére kijelenthető, hogy nőtt a résztvevő webáruházak száma, még annak ellenére is, hogy a Black Friday egyre inkább a nagy áruházak sikertörténetévé válik. Ők azok, akik képesek profitra váltani a megnövekedett érdeklődést, hiszen a gyártói és beszállítói kapcsolataik révén megfelelő árréssel forgalmazhatják a termékeiket.