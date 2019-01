Nézze meg receptjeit, leleteit az EESZT Lakossági Portálján

(X)

történt bejelentkezés után elérhetővé válnak egészségügyi adataink, így a rendszer használatával meg tudjuk tekinteni zárójelentéseinket, leleteinket, kiváltatlan receptjeinket. Emellett nyomon tudjuk követni azt is, mikor, melyik orvos tekintette meg adatainkat.A Lakossági Portálon természetesen azt is beállíthatjuk, hogy az egyes kezelőorvosok mely adatainkhoz férhetnek hozzá. Értesítést kérhetünk arról, ha valamilyen dokumentumot – beutalót, vényt, egyéb egészségügyi dokumentációt – feltöltöttek velünk kapcsolatban az EESZT-be.A TÉR a jelenleg elérhető legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel van ellátva. Fő feladata, hogy összekapcsolja az egészségügyi ellátókat egymással – beleértve a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi ellátást, valamint a gyógyszertárakat is –, illetve hatékonyabb gyógyítást és kényelmet biztosító szolgáltatást nyújtson a lakosság számára.– Mivel az EESZT tartalmazza valamennyi, a beteg számára kiállított vényt, megkönnyíti a terápiát. A patikus a felhőben látja a beteg által szedett valamennyi gyógyszert, így figyelmeztetni tudja páciensét, ha egyes készítmények interakcióba léphetnek egymással – mondta el dr. Kőhegyi Ferenc gyógyszerész, a hódmezővásárhelyi Zrínyi utcai Gyógyszertár vezetője. – Személyigazolvány és tajkártya felmutatásával a felírt recept az ország valamennyi patikájában kiváltható, akkor is, ha a papíralapú felírási igazolás vagy recept nincs a betegnél.– A felhőn keresztül az orvos betekinthet a beteg teljes kórtörténeti dokumentációjába, ezáltal nyomon követheti páciense életútját. Látja, hogy az illető milyen gyógyszereket szed, egyáltalán kiváltotta-e a számára felírt készítményeket. A felhőben megtalálható valamennyi beutaló, zárójelentés, ambuláns kezelési lap, recept, sőt, a kiadott kontrollvizsgálat időpontja is. Ha a beteg nem tudja megmondani orvosának, milyen gyógyszereket szed, a rendszer tartalmazza ezt. Valamennyi folytatott terápia ismeretében a kezelőorvos pontosabb diagnózist állíthat fel – magyarázza dr. Tipszics Gergő, a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórházak orvosa, hozzátéve, a rendszer a betegek jogait is szem előtt tartja.A páciens az EESZT portálra saját kódjával is beléphet, ahol beállíthatja, hogy csak az illetékes kezelőorvosa lássa az adott dokumentációkat. Alapesetben az egyes szakterületek, például a pszichiátriai kezelések dokumentációihoz más orvos a rendszeren belül nem fér hozzá, csak az adott szakterület kezelőorvosa.