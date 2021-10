Nézzen szét a Szezsi Optika webshopján!

A szegedi Szezsi Optikának saját webshopja van. Ez azért jó, mert a szezsioptika.hu oldalon időpont foglalható szemészeti vizsgálatra, az ügyfélszolgálat 24 órán belül válaszol ügyfelei valamennyi kérdésére, és a szaküzlet termékei akár házhoz szállítással is megvásárolhatók.

A nyáron elindult webshopról a vásárlók megismerhetik az üzlet teljes kínálatát: kontaktlencsék, szemüvegekkeretek, napszemüvegek, kiegészítő termékek közül válogathat a Szezsi Optika weboldalán; ebben a részletes termékleírás segíti a vásárlókat.

Az Opticnet csoport tagjaként a Szezsi Optika speciális, egyedi Bioflex kontaktlencsemárkákat forgalmaz. Ezen termékeket a webshopról csakis a honlapon regisztrált, illetve az optika szemészeti vizsgálatán megjelent ügyfél – egy zárt VIP-csoport tagjaként – vásárolhatja meg. Cserébe egyéni csomagkedvezményt és rugalmas, időtakarékos vásárlási lehetőséget kap.

– Sokan veszik igénybe webes ügyfélszolgáltunkat, főleg szemészeti rendelésre jelentkeznek be, garanciális vagy szembetegségekkel kapcsolatos kérdések merülnek fel. Többen kontaktlencsét, egyedi mikroszálas törlőkendőt, műkönnyet, szemüvegtokot, lencsére használható páramentesítő pasztát és spray-t, kontaktlencse-folyadékot vásárolnak online – mondja Szelezsán Dénes, az optika ügyvezető-tulajdonosa. Ez azok számára is előnyös, teszi hozzá a szakember, akik évekig a Szezsi Optikában szerezték be lencséiket, de például költözés miatt számukra a személyes vásárlás már nem lehetséges. Ők a szaküzleten keresztül közvetlenül a gyártótól postai úton is megkaphatják a kívánt terméket. Az érdeklődő a weboldalról tájékozódhat a legújabb akciókról, hírekről, a VIP-tagoknak szóló csomagkínálatokról.

Természetesen a személyes vásárlás továbbra is biztosított a Boldogasszony sugárúti szaküzletben, ahol a gyermek- és felnőtt szemüvegkeretek széles kínálata mellett az egyéni igények szerint legyártott lencsék is átvehetőek, és a szakrendelés is folyamatos. Hétköznapokon dr. Jánossy Ágnes gyermekszemész a kicsiket és a babákat, Rostásné Détár Mária optometrista és kontaktológus a kamaszokat és a felnőtteket várja szemészeti vizsgálatra.

A Szezsi Optikára akkor is számíthat, ha Önnek szemüvegkészítésre, illetve -javításra van szüksége.

Szezsi Optika

Szeged, Boldogasszony sgt. 35.

Tel.: 62/444-208, 06-30/636-2714

www.szezsioptika.hu

Webshop: https://szezsioptika.hu/szeged/webaruhaz/