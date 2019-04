Nyári táborok 2019

2019.06.17.–2019.06.21. között

2019.06.24.–2019.06.28. között

2019.07.01.–2019.07.05. között

2019.07.08.–2019.07.12. között

Nyári napközis táborok, kaland, pihenés, kikapcsolódás a szünidőre.

Alkotó és kaland táborokba jelentkezhetnek 2019-ben is, 4 héten át (2019. június 17.–2019. július 12. között) Szeged és Algyő környéki, 7-14 év közötti gyermekek. A táborokban az átlagosnál gazdagabb programkínálat és sok élmény várja a résztvevőket. A táborok kapcsán további információkat, plakátokat, jelentkezési lapot aoldalon találhat az érdeklődő.Egész héten kreativitás, játék és barátkozás várja a résztvevőket. A programelemek korántsem teljes listája: Lego variációk, ps4, sakk, társasjáték, festés, fonás, gyöngyözés, ékszerek, közben pihentető jóga, fagyizás, városi séták. Bőséges tízórai, ebéd, uzsonna, egész időszak alatt bő folyadék biztosított. Jó társaság és elfoglaltság Szeged belvárosában fiúk és lányok részére egyaránt. A tábor önköltséges, nonprofit jellegű.Érkezés 7:30-8 között, hazamenetel: 16-16:30 között!A tábor ára: 20.000 Ft/fő/turnus (testvérkedvezmény 2.000 Ft/fő!)A LOGIKAI és ALKOTÓ táborEgész héten játék és szabad levegő minden mennyiségben. Sportos, kalandban bővelkedő, izgalmas élmények egész hétre. A természetközeli, 18 ezer m-es terepen mozgásban gazdag és logikát fejlesztő taktikai játékok, csapatjátékok (NERF, számháború, labdajátékok) várják a résztvevőket! Bőséges tízórai, ebéd, uzsonna, egész időszak alatt bő folyadék, hőség esetén árnyék és hűtés, eső esetén zárt térben alternatív programok biztosítottak. Nem vonz a kaland? Lesz természet, fotó és sétafika modul is. Jó társaság és elfoglaltság Algyő külterületén fiúk és lányok részére egyaránt. A tábor önköltséges, nonprofit jellegű. A táborba kijutáshoz és visszaútra kisbusz áll rendelkezésre (önköltségi áron).Érkezés 7:30-8 között, hazamenetel: 16-16:30 között!A tábor ára: 20.000 Ft/fő/turnus (testvérkedvezmény 2.000 Ft/fő!)A NERF és kaland tábor– a táborszervezőknek minden fontos ismeretet adjon meg a gyermek kapcsán (allergia, érzékenység stb),– lássa el a gyermeket némi zsebpénzzel,– szabadban a szúnyog- és kullancsriasztó rendelkezésre áll a szervezőknél, de nem árt csomagolni,– ne vigyen a gyermek túl sok nasit a táborba,– a táborszervezők mindenkire gondosan figyelnek, ehhez a résztvevők közreműködése is szükséges.– érezd jól magadat,– gondolkodj csapatban, barátkozz,– kerüld a durvaságot és az agresszivitást,– bátran a témákban legyél aktív, hiszen a tábor célja a kikapcsolódás mellett a fejlődés is.