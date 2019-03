Nyílt héten mutatkozik be az új Toyota Corolla Sedan a Toyota Kovácsnál

2



1966-os bemutatása óta a Corollából összesen több mint 46 millió talált gazdára a világ több mint 150 országában. Az új, lépcsőshátú kivitel a többi Corolla-változathoz hasonlóan a Toyota TNGA GA-C padlólemezére épül, így ugyanolyan dinamikus megjelenésű és határozott kiállású, mint testvérei. Ugyanakkor önálló egyéniség is, és egyértelműen a sorozat legnagyobb presztízsű tagja, amit hatásosan hangsúlyoz az autó egyedi orrkialakítása és hátsó formavilága. Az orr-részen a Toyota jellegzetes Under Priority Catamaran formatervezési filozófiája köszön vissza. Az első sárvédők kétlépcsős vonalai még a többi Corolláénál is határozottabban fordulnak az alsó hűtőmaszk éleibe, a keskeny, de erősen térhatású felső maszk pedig közvetlenül a sarkokat is körülölelő fényszórókhoz csatlakozik, kiemelve az autó vonalait és magabiztos kiállását. A hátsó formavilág meghatározó elemei a dinamikus lökhárító és fordított trapéz alakú csomagtérajtó, amelyek harmóniában állnak a erőteljes orrkialakítással. A szedánspecifikus hátsó lámpatesteket krómdíszítés kapcsolja össze, vizuálisan is kiemelve a karosszéria szélességét. Első és hátsó LED fényvezető elemei még az éjszakai forgalomban is azonnal felismerhetővé teszik a Corolla Sedant.Az új változat utastere az ötajtóséhoz és a kombiéhoz hasonlóan tágas és kényelmes, és a kabin bővelkedik a kiváló minőségű anyagokban és a fejlett technológiai megoldásokban. A tengelytávolság ugyanúgy 2700 mm, mint a Touring Sports kivitelben, így a hátul ülő utasok lábtere is kifejezetten tágas. A prémium kidolgozású utastér számos kényelmi szolgáltatása között éppúgy szerepel a könnyen használható, vezeték nélküli telefontöltő, mint a 8 colos multimédiás érintőképernyő, a 7 colos információs kijelző és a 10 colos képátlójú head-up display.Azon kívül, hogy a modellcsalád különböző változatainak tervezésekor minden eddiginél szabadabb kezet engedett a fejlesztőknek, a GA-C platform a kiváló vezetési élményre is garancia. Az alacsony súlypont, a korábbinál 60%-kal merevebb karosszéria és az alapáras multi-link felfüggesztés csupa olyan tulajdonság, amelyek a lehető legtökéletesebb kezelhetőséget és menetstabilitást célozzák, méghozzá anélkül, hogy a vezetőnek kompromisszumot kellene kötnie a rugózási kényelem terén.Az új Corolla Sedan kétféle hajtáslánccal lesz elérhető. Ezek egyike csendes, gyors gázreakciójú, rugalmas és rövid szakaszokon tisztán elektromos hajtásra is alkalmas (konnektorból nem tölthető) 1,8 literes öntöltő hibrid, amelynek összesített rendszerteljesítménye 90 kW/122 LE (DIN). A lépcsőshátú kivitel vegyes üzemben mért üzemanyag-fogyasztása így mindössze 3,4 l/100 km (WLTP 4,3 l/100 km), CO-emissziója pedig 77 g/km(WLTP 98 g/km), miközben az autó a mindennapi használatban akár az út 50%-átis képes tisztán elektromos hajtással megtenni. A másik hajtáslánc a felfrissített 1,6 literes, rugalmas és jó hatásfokú benzinmotor, amely hatfokozatú kézi- vagy fokozatmentes (CVT) sebességváltóval is elérhető. Az erőforrás legmagasabb teljesítménye 97 kW/132 LE (DIN), vegyes fogyasztása pedig mindössze 5,8 l/100 km(WLTP 6,1 l/100 km). Ezzel a hajtáslánccal a Corolla Sedan szén-dioxid-kibocsátása csupán 131 g/km(WLTP 139 g/km).A Toyota valamennyi TNGA-alapú modellje kiemelkedő aktív és passzív biztonságot kínál; ezekhez az autókhoz (így a Corolla Sedan változathoz is) széria a Toyota Safety Sense biztonsági technológiák legújabb, legfejlettebb változata. Az új Toyota Safety Sense aktív biztonsági csomagjának része az éjszaka is működő gyalogosérzékelővel, valamint nappali kerékpáros-érzékelővel kiegészített ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS), a teljes sebességtartományban működő adaptív sebességtartó automatika (ACC), a kormányzásba is beavatkozó sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA), a jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA), valamint az automatikus távfényvezérlés (AHB) is. A csomag újdonsága a fejlett vezetéssegítő rendszerek körébe tartozó sávkövető asszisztens (LTA). Amikor a teljes sebességtartományban működő ACC és az LTA aktív, a rendszer finom kormánymanőverekkel segít a vezetőnek sávban tartani a járművet – még az autópályák enyhébb ívű kanyarjaiban is.