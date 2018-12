Nyugi Bár, családi és baráti összejövetelek optimális helyszíne

(X)

„A Makói Gyógyfürdő Zrt. üzemeltetésében működik a Nyugi Bár, ezáltal kettős funkciót lát el: kiszolgálja a Hagymatikumban fürdőzőket, valamint a tér felől érkező, utcáról betérő vendégeket is" – tudtuk meg Gergely Gábortól, a cég igazgatóságának elnökétől. „Egy nagy televízión a sport kedvelői a legnagyobb sportesemények közvetítéseit tudják nézni, számukra sörbérletekkel, akciókkal készülünk. A hölgy vendégekre is gondolunk, számukra gyümölcslevekkel, forrócsokoládékkal kedveskedünk. Ha megéheznek a bárunkba betérők, ízletes lepények közül választhatnak" – folytatta a cégvezető.Fodor Krisztián, a Hagymatikum és Nyugi Bár étteremvezető séfje a mindennapi választék mellett szeretné a létesítmény profiljába a borvacsorákat, különleges alkalmakhoz kötődő rendezvényeket is beleépíteni. „Nagy sikert aratott a Balla Géza borvacsoránk, ahol ötfogásos menüt kóstolhattak a résztvevők. Az est sikerének a kulcsa az ételek és borok összhangjában rejlett, ahol a szín- és ízvilágban egyaránt a harmónia köszönt vissza a tányérokról. Kiemelném még újborokhoz kötődő hasonló tematikájú rendezvényünket is. Ennek fényében már tervezzük a következő eseményt is a téli időszakra, mindemellett az egyedi igények megvalósítására is törekszünk a céges vagy családi programok lebonyolítása során" – vette át a szót Fodor Krisztián séf.