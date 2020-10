Október a Látás Hónapja a Prágai Látszerészetnél is

A Magyar Látszerész Szövetség idén októberben immár 14. alkalommal rendezi meg nagy sikerű kampányát, a Látás Hónapját, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres látásellenőrzés és a megfelelő szemüveg viselésének fontosságára.

Az idei év kiemelt témája a kék fény, amely a megnövekedett monitorhasználat következtében extra terhet ró szemünkre.

Optikai szaküzletünk csatlakozott a kampányhoz, amelynek keretében ingyenes szemvizsgálattal, a régi szemüvegek bevizsgálásával és szaktanácsadással is készülünk. Ha eddig halogatta a járvány miatt, hogy megnézeti szemét vagy szemüvegét, most van itt az ideje, hogy ellátogasson optikánkba!

Most még több a kék fény

2020 több szempontból is más, mint a korábbi évek. Viszont az, hogy figyelünk az egészségünkre, nem jelenti azt, hogy csak a cseppfertőzéssel terjedő betegségekre koncentrálunk. Sőt! A karantén, a digitális oktatás és a home office miatt a szemünkre is jobban kell ügyelni ebben az időszakban. Éppen ezért került a Látás Hónapjának fókuszába ebben az évben ismét a kék fény, valamint annak káros hatásai.

A monitorok és a mobiltelefonok kék fényt bocsátanak ki, amely nemcsak szemünknek árt, hanem biológiai ritmusunkat is megzavarhatja. A legfontosabb tehát az volna, hogy a lehető legkevesebbet tegyük ki magunkat a hatásának, de ez nem könnyű feladat, ha a munka, a tanulás és a szórakozás is digitálisan zajlik. A káros következmények csökkentése életvitelbeli változásokkal, kékfényszűrő-bevonattal ellátott szemüveggel és odafigyeléssel csökkenthetőek.

Biztonságban az optikában

Persze nemcsak ezzel foglalkozik a kampány. A Látás Hónapjában már bevett szokás, hogy az optikai szaküzletek ingyenes látásellenőrzést kínálnak. Idén sincs ez másként, de a megváltozott helyzet miatt a Magyar Látszerész Szövetség kidolgozott egy olyan 5 pontos Covid-védelmi csomagot, amellyel minimálisra csökkenthető a fertőzés átadásának kockázata az eljárás során. Nemcsak a kezet és a szemüvegeket fertőtlenítik a szakemberek, de a távolságtartásra is ügyelnek az érintésmentes szemvizsgálat során. A résztvevőknek csupán annyit kell tenniük, hogy itt is maszkot viselnek, ahogyan a legtöbb egészségügyi intézményben vagy üzletben.

A szemüvegre is figyelünk

Idén nemcsak a szemeket, de a szemüvegeket is bevizsgáljuk, méghozzá ingyenesen. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy csak a megfelelő minőségű, személyre szabott látásjavító eszköz nyújt valódi segítséget. Ha készen vett vagy mástól átvett szemüveget használ valaki, azzal akár ronthat is a látásán. Az évekkel ezelőtt készült darabokat pedig érdemes időről időre bevizsgáltatni. Ilyenkor kiderül, hogy a rátett bevonatok milyen állapotban vannak, és persze a keret apró hibáinak javíthatóságát is meg lehet beszélni az optikussal. Sőt, az ingyenes szaktanácsadás arra is lehetőséget ad, hogy szakértőnk segítségét kérhesse szemüvegcsere vagy kontaktlencse-vásárlás előtt.

Jelentkezzen be Ön is!

Prágai Látszerészet Műhely és Szemüvegszerviz

6722 Szeged, Bartók Béla tér 11.

Telefon/fax: 62/321-587

Mobil: +36-30/622-7861

www.pragailatszereszet.hu

[email protected]

Facebook: pragailatszereszet

(PR)